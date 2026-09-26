Varesotto

VARESE – Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha partecipato ieri a Domodossola alla 31ª Assemblea generale della Comunità di lavoro Regio Insubrica, ospitata al Collegio Mellerio Rosmini. Un appuntamento che ha segnato anche il passaggio della presidenza dell’organismo dalla Regione Lombardia alla Regione Piemonte per il biennio 2026-2027.

Nata nel 1995 per favorire la cooperazione nell’area italo-svizzera dei laghi prealpini, la Regio Insubrica riunisce il Canton Ticino, Piemonte e Lombardia, le Province di Varese, Como, Lecco, Novara e Verbano Cusio Ossola, oltre a numerosi Comuni ed enti pubblici e privati. L’organismo costituisce una sede permanente di confronto sui principali temi che interessano i territori di confine: dalla mobilità al lavoro, sino ad ambiente, sicurezza, protezione civile e sviluppo economico.

Nel suo intervento Pasquariello si è soffermato in particolare sulla collaborazione fra Italia e Svizzera nel campo della sicurezza e della protezione civile, ricordando l’intesa sottoscritta a Pollegio, in Svizzera, nel giugno 2022 fra la Prefettura di Varese e il Canton Ticino.

Proprio nell’ambito di quell’accordo si era svolta, nei territori di Luino e Castelveccana, l’esercitazione transfrontaliera “Odescalchi”, organizzata con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità dei dispositivi di soccorso e sicurezza operanti sui due versanti della frontiera.

Nutrita anche la rappresentanza varesina presente a Domodossola: fra gli altri hanno partecipato il vicepresidente della Provincia di Varese, il consigliere regionale Zocchi e il sindaco di Lavena Ponte Tresa, quest’ultimo nella veste di presidente dell’Associazione dei Comuni frontalieri.

L’assemblea ha rappresentato anche l’ultima seduta di Francesco Quattrini nel ruolo di segretario generale della Regio Insubrica. Dal 1 gennaio 2027 assumerà infatti l’incarico di cancelliere dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino. I partecipanti gli hanno rivolto un ringraziamento unanime per il lavoro svolto.

Con il passaggio della presidenza al Piemonte si apre dunque un nuovo biennio per la Regio Insubrica, nel segno della prosecuzione della collaborazione fra i territori italiani e svizzeri su questioni che, soprattutto nelle province di confine come quella di Varese, hanno una rilevanza quotidiana per cittadini, lavoratori e istituzioni.

(foto di gruppo all’incontro)

26092026