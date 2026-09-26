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Gli edifici storici rappresentano un vero patrimonio architettonico per il territorio in cui si trovano, e proprio per questo è importante preservarli in maniera adeguata. Non va poi dimenticato che gli edifici di questo genere possono anche essere adattati alle esigenze del presente: progetti di questo tipo possono dare alle strutture una seconda vita.

Inoltre considerato che oggi, quando si ha a che fare con una operazione di restauro, ci si confronta con la nuova sensibilità del presente. Per questo i committenti spesso richiedono che i lavori vengano svolti dando la massima priorità alla sostenibilità, in modo tale da ridurre il più possibile l’impatto che il cantiere può avere sull’ambiente circostante.

Le nuove tecnologie vengono in supporto delle aziende che operano in questo settore. Scopriamo insieme come.

Le nuove tecnologie per i cantieri

La tecnologia ha trasformato radicalmente il lavoro all’interno dei cantieri. Oggi si possono utilizzare strumenti per il monitoraggio delle strutture e per il rilievo digitale per svolgere le operazioni in maniera più precisa e affidabile. Nel caso del restauro hanno un peso notevole soprattutto le tecniche di diagnostica non invasiva, che consentono di analizzare molto scrupolosamente gli edifici, e comprendere così come intervenire senza andare a rivoluzionare le loro caratteristiche. Tra gli obiettivi di questi interventi c’è anche evitare qualsiasi operazione superflua o inutile.

I mezzi più innovativi

Negli ultimi anni hanno fatto il loro ingresso nei cantieri diversi mezzi molto innovativi, che rispondono a specifiche esigenze tipiche dei lavori di restauro. Quando si sta cercando di recuperare un edificio spesso ci si trova a dover intervenire su elementi architettonici come facciate e soffitti, che sono molto difficili da raggiungere da terra. In questi casi la soluzione migliore può essere una piattaforma aerea a pantografo, che consenta agli addetti di svolgere diversi compiti in totale sicurezza.

Il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione i modelli elettrici, alimentati a batteria. Questi mezzi sono molto interessanti perché, grazie all’alimentazione elettrica, non producono alcun tipo di emissione durante il lavoro. In più è utile sapere che queste piattaforme sono più silenziose rispetto a quelle dotate di motore endotermico. Per cui possono essere una valida soluzione quando si deve intervenire in cantieri posizionati in aree densamente abitate, dove emissioni e rumori possono essere un problema per le persone.

Se siete alla ricerca di maggiore flessibilità potreste optare per il noleggio piattaforme aeree a pantografo elettriche a batteria, così da avere a disposizione questo mezzo durante il lavoro e restituirlo quando non se ne ha più bisogno.

Restauro e sostenibilità

Nel paragrafo precedente abbiamo citato la possibilità di utilizzare dei mezzi elettrici. Usare mezzi eco-friendly è un aspetto chiave quando si parla di sostenibilità applicata ai restauri, ma non è l’unico. Ridurre l’impatto ambientale di un cantiere significa intervenire concretamente sull’intero processo, compresa la scelta dei materiali. A tal proposito è molto importante privilegiare materiali a minore impatto ambientale, e adottare soluzioni che aiutino a limitare il più possibile gli sprechi.

Inoltre non va dimenticato che il lavoro di restauro non termina con la sistemazione dell’edificio, ma include anche lo smaltimento di scarti e residui. Riuscire a riciclare o recuperare alcuni materiali può fare una grande differenza per l’ambiente.