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SARONNO – Una grande partecipazione di fedeli e devoti sta accompagnando la Novena 2026 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Fin dall’inizio delle celebrazioni, sono state numerose le persone che hanno raggiunto il Santuario per rendere omaggio alla Madonna e affidare alle preghiere le proprie intenzioni.

Venerdì 25 settembre si è svolto un altro intenso momento di fede e partecipazione. Il pomeriggio è iniziato alle 17.15 con la tradizionale fazzolettata, dedicata al saluto alla statua della Madonna che scioglie i nodi, seguita dalla recita del Santo Rosario. Alle 18 è stata celebrata la Santa Messa, accompagnata dalla supplica alla Madonna e dalla possibilità per i fedeli di consegnare i propri nodi nel cesto dedicato.

Ora la Novena entra nelle giornate conclusive. Sabato 26 e domenica 27 settembre è in programma la grande conclusione, con il consueto appuntamento delle 17.15 con la fazzolettata e il Santo Rosario, seguito alle 18 dalla Santa Messa e dalla supplica. Il cesto nel quale i fedeli possono affidare le proprie intenzioni e i propri nodi sarà rimosso domenica al termine della Novena.

Lunedì sarà invece il giorno della festa conclusiva, con uno dei momenti più attesi e simbolici dell’intero percorso: il tradizionale falò dei nodi. Le preghiere e gli affidamenti raccolti durante i giorni della Novena saranno così bruciati, in un gesto che rappresenta per i fedeli un momento di profonda devozione.

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