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SARONNO – «La Notte Bianca ha funzionato. Eccome se ha funzionato». Parte dai numeri diffusi da Confcommercio Claudio Sala della Lega, commissario della Commissione comunale Commercio e attività produttive, per tornare sul dibattito relativo agli eventi organizzati a Saronno e mettere a confronto il successo della Notte Bianca con la precedente manifestazione Reverie.

Secondo Sala, l’Amministrazione comunale starebbe ora rivendicando un risultato ottenuto soprattutto grazie all’impegno delle realtà cittadine. «Assistiamo al solito spettacolo: sindaco e assessori che si affrettano a celebrare il successo, con comunicati e dichiarazioni entusiastiche. Peccato che fino a poco tempo fa la musica fosse completamente diversa».

L’esponente leghista ricorda infatti come, a suo giudizio, inizialmente la priorità dell’Amministrazione fosse un’altra: «La priorità era Reverie. Tre giorni, circa 44 mila euro di soldi pubblici e un risultato che, al di là delle dichiarazioni di facciata, avrebbe meritato ben altro riscontro in termini di partecipazione e ricaduta sulla città».

Poi la richiesta arrivata dal mondo del commercio e dalle realtà locali di tornare a proporre un grande appuntamento nelle strade cittadine. «È arrivata la Notte Bianca e i saronnesi hanno risposto. Questo è il punto politico. Una città non si riempie con i comunicati stampa, si riempie con eventi che la gente vuole vivere».

Sala pone quindi l’accento sull’utilizzo delle risorse pubbliche: «Perché spendere decine di migliaia di euro in esperimenti e poi accorgersi soltanto dopo che gli eventi popolari, costruiti insieme al commercio e alle realtà cittadine, sono quelli che funzionano? Qui non si tratta di essere contro la cultura o contro gli eventi. Si tratta di una cosa molto più semplice: come vengono spesi i soldi dei saronnesi».

Per il rappresentante della Lega, quando vengono impiegate risorse pubbliche è necessario valutare anche i risultati ottenuti: «Il confronto tra una Notte Bianca e tre giornate di Reverie è inevitabile. Una sola serata ha dimostrato di poter valere più di tre giornate di programmazione».

Sala attribuisce quindi il merito della riuscita della manifestazione soprattutto a chi ha contribuito concretamente alla sua organizzazione: «Il successo della Notte Bianca va riconosciuto soprattutto a chi l’ha organizzata, ai commercianti, alle associazioni e ai cittadini che hanno riempito le strade. Non a chi è arrivato dopo, con il comunicato celebrativo già pronto».

Da qui l’indicazione per il futuro: «Meno esperimenti sulla pelle dei contribuenti, meno eventi calati dall’alto e più ascolto della città. Saronno ha bisogno di un’Amministrazione che sappia ascoltare, scegliere e spendere bene i soldi pubblici». «Alla fine c’è un giudice che non ha bisogno di comunicati stampa: la città – conclude Sala –. E questa volta la città ha già dato il suo verdetto: la Notte Bianca funziona».

26092026