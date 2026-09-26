Cronaca

SARONNO – Sono ripartiti in città i servizi legati al progetto “Stazioni Sicure”, con controlli rafforzati nell’area ferroviaria e nelle zone circostanti. L’attività rientra in un più ampio piano di presidio del territorio portato avanti dalla polizia locale.

L’attenzione degli agenti non è infatti concentrata esclusivamente sulla stazione: i controlli proseguono anche nei parchi e nelle aree verdi cittadine, con particolare attenzione alla presenza di eventuali bivacchi e alle situazioni che possono creare problemi di sicurezza e degrado.

Servizi specifici vengono svolti anche in occasione del mercato. Mercoledì scorso, durante le verifiche tra i banchi, è stato allontanato un operatore alimentare risultato privo della documentazione necessaria. Sono stati inoltre predisposti controlli con agenti in borghese, soprattutto con l’obiettivo di prevenire e contrastare i borseggi. Novità anche sul fronte della sicurezza ferroviaria. Sono ormai in fase conclusiva i lavori per la realizzazione della sede della Polfer, intervento disposto dalle Ferrovie, mentre il Comune ha avviato nuovi contatti con Prefettura e Questura.

Il progetto “Stazioni Sicure” prevede complessivamente oltre 130 pattugliamenti aggiuntivi entro la fine dell’anno, per più di mille ore di lavoro straordinario.

A supporto dell’attività della polizia locale è entrata in servizio anche una nuova vettura Mg ibrida, acquistata al costo di 45 mila euro, dei quali 20 mila coperti da un contributo regionale.

26092026