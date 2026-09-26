Softball

BOLLATE – Tutto pronto a Bollate per la giornata che potrebbe assegnare lo scudetto 2026 della serie A1 di softball. Oggi, sabato 26 settembre, il Quick Mill Bollate ospita l’Italposa Forlì nella seconda parte delle Italian Softball Series, partendo dal pesante vantaggio di 2-0 conquistato lo scorso fine settimana in Romagna.

Le bollatesi hanno infatti vinto le prime due sfide della finale, rispettivamente 3-2 e 4-1, e sono quindi a un solo successo dalla conquista del titolo italiano per il terzo anno consecutivo. Bollate aveva vinto lo scudetto nel 2024 superando Saronno e si era ripetuta nel 2025 proprio contro Forlì.

La serie, al meglio delle cinque partite, riparte oggi alle 17 con gara 3. In caso di vittoria di Forlì si procederà con gara 4, prevista 40 minuti dopo la conclusione del precedente incontro. Se l’Italposa riuscisse a riportare la serie sul 2-2, tutto verrebbe deciso domani, domenica 27 settembre, alle 11 con gara 5.

Bollate arriva all’appuntamento con grande fiducia. «La squadra è carica ed è concentrata al 100% in vista di sabato. In settimana abbiamo lavorato sui particolari proprio per arrivare pronti per l’ultimo fine settimana della stagione», ha spiegato l’head coach Eduardo Arocha, che punta al quarto titolo personale dopo quello conquistato alla guida di Saronno nel 2022 e i due successivi ottenuti con Bollate.

Il Quick Mill recupera Lucia Polini, assente nelle prime due partite per motivi personali, mentre soltanto all’ultimo momento verranno valutate le condizioni di Zayas e Villa, alle prese con i problemi alla caviglia accusati a Forlì. Per gara 3 la lanciatrice partente indicata è Laura Bigatton.

Forlì, invece, non considera affatto chiusa la finale. «Nonostante la doppia sconfitta, le ragazze stanno bene e siamo tutti convinti di poter vincere le tre gare rimanenti perché conosciamo bene le nostre qualità – afferma il manager Pablo Suarez –. Giocheremo una palla alla volta e non molleremo in nessuna circostanza». L’Italposa dovrebbe affidare a Ilaria Cacciamani il compito di partire in pedana nella terza sfida.

Grande copertura televisiva per l’atto conclusivo della stagione. Gara 3 e l’eventuale gara 4 saranno trasmesse oggi in diretta su RaiPlay Sport dalle 17 e in differita su Rai Sport dalle 23.30. L’eventuale gara 5 di domani alle 11 sarà invece proposta in diretta sia su Rai Sport sia su RaiPlay Sport.

Bollate ha dunque a disposizione tre opportunità per conquistare il titolo, mentre Forlì non può più sbagliare: per ribaltare la serie e laurearsi campione d’Italia dovrà vincere tutte le partite ancora eventualmente in programma.

(foto Laura Massarenti/Fibs: una fase di gioco in una precedente sfida tra i due team)

27092026