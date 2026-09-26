Softball

BOLLATE – Tutto rimandato alla sfida decisiva. L’Italian Softball Series 2026 è tornata in perfetta parità dopo il doppio colpo dell’Italposa Forlì sul diamante di Ospiate: le romagnole hanno battuto il Quick Mill Bollate 4-2 e 9-6, portando sul 2-2 la serie che assegna lo scudetto.

Bollate si era presentata davanti al proprio pubblico forte del 2-0 conquistato lo scorso fine settimana in Romagna e aveva dunque a disposizione tre occasioni per chiudere i conti. Forlì ha invece completamente riaperto la finale e il titolo italiano sarà assegnato domani, domenica 27 settembre, alle 11, sempre a Bollate. Gara 5 sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

In gara 3 il Quick Mill era partito bene, passando in vantaggio al secondo inning: base ball a Polini e doppio di Longhi per l’1-0. La risposta romagnola è arrivata al quarto con Logan Moreland, che con un fuoricampo ha ristabilito la parità.

La svolta al quinto inning, quando Forlì ha completato il sorpasso. Dopo le basi concesse a Turci e Vigna, Gasparotto ha prodotto due punti e Lacatena quello dell’1-4. Bollate ha provato a riavvicinarsi al sesto con Polini, senza però completare la rimonta. Ilaria Cacciamani e la difesa dell’Italposa hanno controllato il finale sino al 4-2.

Ancora più spettacolare gara 4. Bollate è andata subito avanti con Cecchetti, ma al terzo inning Moreland ha nuovamente pareggiato con un solo homer. Per la statunitense si è trattato del 18° fuoricampo stagionale fra regular season e postseason, nuovo record assoluto della Serie A1.

Anche in questo caso il quinto inning si è rivelato decisivo. Forlì ha costruito un big inning da cinque punti, con protagoniste Gasparotto, Lacatena, Giacometti e Carlotta Onofri, portandosi sull’1-6.

Il Quick Mill non si è però arreso. Al sesto Modrego ha firmato un fuoricampo da due punti e Slabà ha ulteriormente ridotto il distacco sino al 5-6, facendo improvvisamente riaprire una partita che sembrava ormai indirizzata.

Nell’ultimo attacco Forlì ha però piazzato il colpo decisivo: fuoricampo da tre punti di Giacometti per il 5-9. Manera ha risposto con un solo homer nell’ultimo assalto bollatese, ma non è bastato: 9-6 il finale e serie nuovamente in equilibrio.

Tutto si deciderà dunque domenica mattina. Bollate insegue il terzo scudetto consecutivo, dopo quelli conquistati nel 2024 contro Saronno e nel 2025 proprio contro Forlì; l’Italposa, dopo essere stata con le spalle al muro sullo 0-2, avrà invece la possibilità di completare una clamorosa rimonta.

Italian Softball Series 2026 – risultati di oggi

Gara 3: Quick Mill Bollate-Italposa Forlì 2-4

Gara 4: Quick Mill Bollate-Italposa Forlì 6-9

Serie: 2-2. Gara 5 domenica 27 settembre alle 11 a Bollate, in diretta su RaiSport.

(foto archivio)

26092026