Groane

SOLARO – Una poetessa a cavallo per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico. È stata una sorpresa davvero speciale quella preparata lunedì 21 settembre alla scuola Don Milani in occasione della Festa dell’Accoglienza. Nel cortile dell’istituto ha fatto il suo ingresso Karima, poetessa arrivata a cavallo, suscitando meraviglia, curiosità e grande entusiasmo tra i bambini. Un incontro pensato per accompagnare gli alunni nell’inizio del nuovo anno attraverso le parole, la poesia e la fantasia.

Karima ha portato ai bambini un messaggio dedicato al nuovo percorso che li attende, invitandoli ad affrontarlo con curiosità, coraggio, fantasia e fiducia. Un modo originale per ricordare che ogni anno scolastico rappresenta un nuovo viaggio da intraprendere insieme, fatto di incontri, scoperte, amicizie, difficoltà da superare e traguardi da raggiungere.

Il dono per gli alunni sono state proprio le parole, diverse per ogni classe: “Novità” per le classi prime, “gentilezza” per le seconde, “fantasia” per le terze, “esplorazione” per le quarte e “viaggio” per le quinte. “Parole che possono accogliere, emozionare e accompagnare la crescita di ogni bambino”, il messaggio scelto per accompagnare la particolare iniziativa.

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