Saronnese

UBOLDO – Le loro vittorie, i piazzamenti e i risultati conquistati nel corso del 2025 hanno portato il nome di Uboldo nelle competizioni sportive regionali, nazionali e internazionali. Nei giorni scorsi il Comune ha premiato 14 atleti e due arbitri che si sono distinti nelle rispettive discipline, dando seguito al bando aperto all’inizio dell’estate per raccogliere le candidature dei campioni sportivi del paese. A consegnare i riconoscimenti è stata la vicesindaca Laura Radrizzani, che ha sottolineato il valore del percorso che si nasconde dietro ogni risultato sportivo.

“Ogni targa consegnata oggi agli atleti racconta molto più di un semplice risultato: racconta le levatacce all’alba, le ore di allenamento invisibili, i sacrifici personali e familiari, la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta, e tanto altro. Lo sport ci insegna che il talento viaggia veloce, ma è la determinazione che fa percorrere tutta la strada. A tutti i nostri campioni va il nostro grazie: continuate a portare in alto il nome del nostro paese, dentro e fuori dal campo.”

Tra i premiati ci sono diversi atleti impegnati nell’orienteering: Anita Cozzi, Cristina Elli, Eugenio Pessina, Nadia Galimberti e Sofia Cozzi. Per l’atletica leggera è stato premiato Davide Testi, mentre nel tennis il riconoscimento è andato a Doni Viola. Premiata anche Serena Testi per il pattinaggio artistico su rotelle e Lorenzo Minari per il pattinaggio su ghiaccio, nella specialità Speed Skating. Nel pattinaggio su ghiaccio e su strada figurano inoltre Giorgia Aiello e Aurora Aiello. Marco Ceriani è stato riconosciuto per i risultati ottenuti nel proprio percorso sportivo. Il Comune ha inoltre inserito nell’elenco dei premiati due figure impegnate nel mondo arbitrale: Omar Zanella e Paolo Aiello.

Un riconoscimento che, oltre ai risultati ottenuti nelle competizioni, vuole valorizzare l’impegno quotidiano degli sportivi, fatto di allenamenti, sacrifici e costanza, e il loro contributo nel portare il nome di Uboldo sui campi di gara.

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