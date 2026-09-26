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CASTIGLIONE OLONA / VENEGONO INFERIORE- Una giornata dedicata alla prevenzione, alla solidarietà e alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Domenica 4 ottobre Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore saranno protagonisti della Camminata in Rosa, iniziativa benefica e non competitiva organizzata dai tre Comuni in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il ritrovo è fissato alle 9 al Palazzetto dello Sport di Venegono Inferiore, in via della Chiesa 13B. Da qui prenderà il via una camminata aperta a tutti: donne e uomini, bambini, famiglie, gruppi sportivi e cittadini che vorranno partecipare a un momento di condivisione e sostenere concretamente la lotta contro il tumore al seno.

Il percorso è pensato per essere accessibile e non competitivo, con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di camminare insieme e trasformare l’attività sportiva in un gesto di solidarietà. L’iniziativa nasce infatti dalla collaborazione tra territori e associazioni, con l’intento di promuovere una comunità più consapevole, inclusiva e attenta alla prevenzione.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare offerte libere, a partire da 5 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alle associazioni Caos e Valbossa in Rosa, impegnate con i propri progetti sul fronte della salute e del benessere.

La Camminata in Rosa si inserisce nelle iniziative dedicate al mese della prevenzione del tumore al seno e vuole richiamare l’attenzione s

(foto archivio)

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