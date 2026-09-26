Città

SARONNO – Un consiglio di istituto molto partecipato, con tanti temi sul tavolo, problemi ancora da sciogliere e un confronto che in alcuni momenti ha avuto toni accesi. È il quadro della seduta straordinaria del 25 settembre dell’Itcs Gino Zappa, alla quale ha partecipato anche il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini. Numerosi i genitori presenti come uditori, ai quali è stata data la possibilità di intervenire.

Ad aprire il confronto è stata la presidente del Consiglio di istituto Maria Marcianò, che ha chiesto chiarezza sull’organizzazione prevista dal 5 ottobre, dopo le settimane segnate dalla rotazione delle classi legata al cantiere.

Magrini ha confermato la disponibilità di sette aule al liceo scientifico G.B. Grassi, una in più rispetto alle sei inizialmente annunciate, e di un’altra aula all’Ipsia Antonio Parma. Per le altre classi necessarie, la dirigente scolastica Angelica De Angelis ha spiegato che lo Zappa ha individuato una soluzione attraverso una diversa organizzazione interna degli spazi.

Durante il confronto è tornata anche la questione delle soluzioni ipotizzate nelle scorse settimane. Magrini ha spiegato che tre classi avrebbero dovuto trovare posto in una ex scuola materna dismessa, possibilità poi accantonata per la necessità di importanti interventi strutturali e per l’assenza delle utenze. Le proposte avanzate dal Comune di Saronno, secondo quanto riferito durante la seduta, non sono invece risultate idonee. Ribadita inoltre la contrarietà ai turni pomeridiani, ritenuti incompatibili con trasporti, organizzazione familiare, studio e attività extrascolastiche.

Un nodo concreto riguarda ora le sette aule del Grassi. E’ stato evidenziato come la loro disponibilità sia collegata all’arrivo dei nuovi arredi acquistati dalla Provincia. Lo Zappa aveva proposto di trasferire temporaneamente i propri arredi nelle aule, ipotesi al momento non accolta dall’istituto di via Croce. Magrini, che ha spiegato di non conoscere nel dettaglio il problema, ha assicurato un approfondimento per verificare che gli spazi siano realmente utilizzabili dal 5 ottobre.

L’altro grande tema è gennaio, quando con il secondo lotto del cantiere saranno coinvolte circa 20 classi. Di fronte alla mancanza di strutture alternative adeguate a Saronno e nei Comuni vicini, Magrini si è detto disponibile ad approfondire l’installazione di moduli scolastici temporanei. Su richiesta del Consiglio, l’impegno è stato messo a verbale: entro 15 giorni la Provincia dovrà fornire indicazioni sulla fattibilità e soprattutto sui tempi.

Dalla seduta arrivano quindi due scadenze. Nella prossima settimana sono attese le circolari con classi, sedi e organizzazione dal 5 ottobre a dicembre. Entro 15 giorni sono invece attesi chiarimenti sui moduli per gennaio. Dopo un confronto intenso, il Consiglio di istituto ha ribadito l’impegno a seguire passo dopo passo la situazione e a mantenere informate le famiglie.

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