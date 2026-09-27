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SARONNO – Saronno si prepara ad accogliere la proiezione di Naza, documentario del 2026 diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, già coautori di No Other Land. L‘appuntamento è per martedì 29 settembre alle 21 al cinema Prealpi, dove 4 Passi di Pace collaborerà con il gestore della sala per la riuscita della serata.

Il documentario, presentato come una nuova opera dei due registi, arriva a Saronno dopo il riconoscimento ottenuto alla Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola è inoltre finita al centro del dibattito politico, con accuse rivolte ai registi da parte israeliana, che li ha accusati di tradimento.

La serata permetterà quindi al pubblico saronnese di conoscere il nuovo lavoro di Abraham e Szor e di confrontarsi con una produzione cinematografica legata al conflitto israelo-palestinese e alle sue conseguenze.

La proiezione inizierà alle 21 e il costo del biglietto è fissato dal gestore a 6,50 euro a persona.

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