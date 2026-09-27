Calcio

SARONNO – Amor Sportiva protagonista nella terza giornata del calcio minore locale. I saronnesi hanno conquistato una convincente vittoria esterna nel girone V di Seconda categoria, imponendosi 3-0 sul campo del Calcio Olgiate. A firmare il successo sono stati Benedetti, Benincasa e Gariboldi, per una domenica decisamente positiva per la formazione saronnese.

Nello stesso girone è arrivato un punto per l’Equipe Garibaldi, che dopo il successo nel derby della giornata inaugurale con la Pro Juventute ha pareggiato 0-0 in casa contro il Lonate Ceppino.

Partita decisamente più movimentata quella disputata dalla Pro Juventute di Uboldo, impegnata sul campo dell’Azzurra Mozzate. È terminata 2-2, con gli uboldesi costretti per due volte a inseguire e capaci in entrambe le occasioni di riequilibrare il risultato.

L’Azzurra Mozzate è passata in vantaggio al 23′ del primo tempo con Finoli, ma la risposta della Pro Juventute è stata immediata: appena due minuti più tardi, al 25′, Montoli ha realizzato l’1-1. Prima dell’intervallo, al 44′, ancora Finoli ha riportato avanti i padroni di casa completando la propria doppietta personale. La Pro Juventute non si è però arresa e al 28′ della ripresa Colombo ha segnato la rete del definitivo 2-2.

Sempre in Seconda categoria, nel girone G spettacolare 3-3 tra Gerenzanese e Bulgaro. Nel girone R il Cgds Misinto ha superato 2-1 il Vedano, mentre la Cogliatese è stata battuta in casa 2-1 dal Rondò Dinamo. Nel girone K, nell’anticipo disputato sabato, il Dal Pozzo ha perso 3-0 contro l’Accademia Inveruno.

Giornata senza punti invece per le formazioni della zona impegnate in Prima categoria. Nel girone B il Lomazzo ha ceduto in casa 2-1 alla Leo. Nel girone H sconfitta di misura per il Cistellum, battuto 1-0 sul campo della Cedratese, mentre è stata particolarmente combattuta la sfida del Tradate, superato 3-2 dall’Union Valleolona.

Prima categoria – Terza giornata

Girone B: Lomazzo-Leo 1-2.

Girone H: Cedratese-Cistellum 1-0; Tradate-Union Valleolona 2-3.

Seconda categoria – Terza giornata

Girone K: Dal Pozzo-Accademia Inveruno 0-3 (giocata sabato).

Girone R: Cgds Misinto-Vedano 2-1; Cogliatese-Rondò Dinamo 1-2.

Girone V: Equipe Garibaldi-Lonate Ceppino 0-0; Calcio Olgiate-Amor Sportiva 0-3 (Benedetti, Benincasa, Gariboldi); Azzurra Mozzate-Pro Juventute 2-2 (pt 23′ Finoli, 25′ Montoli, 44′ Finoli; st 28′ Colombo).

Girone G: Gerenzanese-Bulgaro 3-3.

(foto archivio)

27092026