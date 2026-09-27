Calcio

LAZZATE – Prima sconfitta stagionale per l’Ardor Lazzate, battuta 2-0 dal Legnano nella terza giornata del girone A di Eccellenza. Dopo i due pareggi delle prime giornate, i gialloblù sono dunque rimasti fermi a quota 2, mentre i lilla hanno confermato l’ottimo avvio di campionato salendo a 7 punti. A decidere la sfida è stato Sindrit Guri, autore di entrambe le reti del Legnano. L’attaccante ha sbloccato il risultato al 29’ del primo tempo e si è ripetuto al 15’ della ripresa, mettendo al sicuro il successo dei padroni di casa.

Per l’Ardor Lazzate è arrivato dunque un passo falso su uno dei campi più impegnativi del girone. La squadra brianzola dovrà ora cercare di trasformare nelle prossime giornate i buoni segnali mostrati in questo avvio di stagione nei primi tre punti del proprio campionato. In vetta continua intanto la marcia perfetta della Rhodense, unica formazione ancora a punteggio pieno: terza vittoria consecutiva con il 2-0 esterno sull’Assago. Alle sue spalle, a quota 7, ci sono proprio Legnano e Caronnese. I rossoblù hanno superato 3-0 la Besnatese grazie soprattutto alla doppietta di Federico Corno, prima del sigillo conclusivo di Pliscovaz.

Spettacolo e gol invece tra Baranzatese e Fbc Saronno, con un 3-3 che ha consentito ai biancocelesti di conquistare il primo punto stagionale. Il Saronno, avanti 2-1 all’intervallo, si è ritrovato sotto 3-2 nel finale ed è stato salvato al 45’ della ripresa dal rigore trasformato da Vassallo. Resta però il dato degli 11 gol subiti nelle prime tre giornate, segnale evidente delle difficoltà difensive di questo inizio di campionato.

Risultati e marcatori

Assago-Rhodense 0-2 – st 9’ Mercurio, 45’ Diaferio.

Aurora Cantalupo-Sedriano 1-1 – pt 16’ rig. Roncarolo (A); st 22’ Citro (S).

Baranzatese-Fbc Saronno 3-3 – pt 25’ Pedrazzini (B), 31’ Cocuzza (S), 41’ Vassallo (S); st 20’ Cavaliere (B), 37’ Missaglia (B), 45’ rig. Vassallo (S).

Barona-Vergiatese 2-2 – pt 4’ Giamberini (V), 30’ Schiavoni (B), 34’ Dervishi (V); st 28’ Sorrenti (B).

Caronnese-Besnatese 3-0 – st 17’ Corno, 24’ Corno, 36’ Pliscovaz.

Legnano-Ardor Lazzate 2-0 – pt 29’ Guri; st 15’ Guri.

Tribiano-Academy Calvairate 0-1 – Sow (minuto non indicato nei dati disponibili).

Magenta-Lentatese 1-1 – pt 35’ Rigo (M); st 44’ rig. Lanzarini (L).

Classifica

Rhodense 9, Caronnese 7, Legnano 7, Lentatese 5, Vergiatese 5, Sedriano 5, Aurora Cantalupo 4, Barona 4, Baranzatese 4, Magenta 4, Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano 1, Besnatese 1, Fbc Saronno 1, Assago 0.

(foto archivio)

27092026