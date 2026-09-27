Calcio

SARONNO – Due squadre costruite per stare nelle zone nobili della classifica, entrambe reduci da una sconfitta e dunque con una gran voglia di immediato riscatto. È uno dei motivi di maggiore interesse di Baranzatese-Fbc Saronno, incontro della terza giornata d’andata del girone A di Eccellenza in programma questo pomeriggio.

Su ilSaronno, come di consueto, sarà possibile seguire il play by play dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale dal campo.

Il Saronno arriva all’appuntamento dopo un avvio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative e, soprattutto, dopo il pesante 0-4 casalingo contro la Barona della scorsa domenica. Per i biancocelesti si è trattato della seconda sconfitta nelle prime due giornate e la trasferta odierna rappresenta quindi già un appuntamento importante per cambiare passo. Ma anche la Baranzatese deve rialzarsi. Dopo un buon avvio, domenica scorsa è caduta 3-1 sul campo della Rhodense, risultato che ha consentito proprio ai rhodensi di prendere la testa solitaria del girone.

Sulla carta si affrontano comunque due delle formazioni indicate alla vigilia fra le più attrezzate del raggruppamento: la Baranzatese era considerata una delle avversarie più insidiose del girone, mentre il Saronno ha iniziato la stagione con dichiarate ambizioni di vertice.

Per il Fbc, dunque, l’obiettivo è soprattutto cancellare le prime due domeniche negative e cominciare finalmente a raccogliere punti. Servirà però una prestazione di ben altro tenore rispetto a quella vista contro la Barona, contro una Baranzatese che avrà a sua volta motivazioni importanti.

A dirigere Baranzatese-Fbc Saronno sarà Diego Serafini della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti Michele Galli di Lecco e Matteo Musiu di Cremona.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

27092026