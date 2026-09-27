Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un tempo per prendere le misure all’avversario, poi una ripresa tutta rossoblù. La Caronnese ha superato 3-0 la Besnatese nella terza giornata del girone A di Eccellenza, proseguendo il proprio ottimo avvio di campionato e salendo a quota 7, alle spalle della capolista Rhodense.

Mister Andrea Tomasoni ha dovuto fare i conti con una formazione rimaneggiata per diversi problemi fisici, ma la Caronnese, sostenuta da un buon pubblico, ha progressivamente preso in mano l’incontro. Nel primo tempo i rossoblù hanno costruito diverse opportunità senza riuscire a concretizzarle. Al 10′ Pliscovaz ha concluso alto dopo essere stato lanciato da Minuzzi; poco più tardi la Besnatese ha risposto con Sacco. La Caronnese ha quindi aumentato la pressione: Colombo ha sfiorato il palo al 24′ e nuovamente al 32′, mentre Born è stato chiamato all’intervento prima da El Hilali e poi ancora dallo stesso giocatore su assist di Palma. Prima dell’intervallo ci hanno provato anche Colombo e, sul fronte opposto, Marinoni, ma il risultato è rimasto sullo 0-0.

La svolta è arrivata nella ripresa e ha avuto come grande protagonista Federico Corno, inserito da Tomasoni al 9′ al posto di Minuzzi. Al 15′ Furlan è stato atterrato in area: rigore per la Caronnese e Corno, dal dischetto, ha spiazzato Born per l’1-0. Quattro minuti più tardi la situazione si è ulteriormente complicata per la Besnatese: Pliscovaz, lanciato verso la porta, è stato fermato al limite dell’area da Born, espulso direttamente. Gli ospiti hanno così dovuto inserire il secondo portiere Moroni sacrificando Cerreto.

In superiorità numerica la Caronnese ha chiuso i conti. Al 24′ Corno ha firmato la doppietta, superando un avversario in area prima di battere Moroni da distanza ravvicinata. Dopo un colpo di testa di Robbiati vicino al bersaglio, al 36′ è arrivato anche il 3-0: questa volta Corno si è trasformato in assist-man servendo Pliscovaz, che da pochi passi ha completato il successo rossoblù.

Una vittoria importante per la Caronnese, che dopo tre giornate resta imbattuta con 7 punti, gli stessi del Legnano e due in meno della Rhodense, unica formazione ancora a punteggio pieno.

Caronnese-Besnatese 3-0 (0-0)

CARONNESE: Paloschi, Colombo D. (40′ st Gondor), Sorrentino, Zeroli (28′ st La Ruffa), Robbiati, Cocuz, Furlan (34′ st Bobbo), Palma, Minuzzi (9′ st Corno), El Hilali (14′ st Confalonieri), Pliscovaz. A disposizione Colombo N., Boccuzzi, Persico, Di Quinzio. All. Tomasoni.

BESNATESE: Born, Cucco, Ghilardi, Papasodaro, Squitieri, Compagnoni, Sacco (27′ st Marini), Cerreto (20′ st Moroni), Marinoni (8′ st Massetti), Basso Serati, Ratti (17′ st Secondo). A disposizione Fall Adama, Caprera, Binetti, Cirigliano, Fiorin. All. Varaldi.

Arbitro: Nucini di Treviglio (Tirloni di Treviglio e Silvestri di Pavia).

Marcatori: st 15′ rig. Corno (C), 24′ Corno (C), 36′ Pliscovaz (C).

Note: espulso Born (B) al 19′ st; ammonito Zeroli (C).

Risultati e marcatori della terza giornata

Assago-Rhodense 0-2 – st 9′ Mercurio, 45′ Diaferio.

Aurora Cantalupo-Sedriano 1-1 – pt 16′ rig. Roncarolo (A); st 22′ Citro (S).

Baranzatese-Fbc Saronno 3-3 – pt 25′ Pedrazzini (B), 31′ Cocuzza (S), 41′ Vassallo (S); st 20′ Cavaliere (B), 37′ Missaglia (B), 45′ rig. Vassallo (S).

Barona-Vergiatese 2-2 – pt 4′ Giamberini (V), 30′ Schiavoni (B), 34′ Dervishi (V); st 28′ Sorrenti (B).

Caronnese-Besnatese 3-0 – st 15′ rig. Corno, 24′ Corno, 36′ Pliscovaz.

Legnano-Ardor Lazzate 2-0 – pt 29′ Guri; st 15′ Guri.

Tribiano-Academy Calvairate 0-1 – Sow.

Magenta-Lentatese 1-1 – pt 35′ Rigo (M); st 44′ rig. Lanzarini (L).

Classifica

Rhodense 9, Caronnese 7, Legnano 7, Lentatese 5, Vergiatese 5, Sedriano 5, Aurora Cantalupo 4, Barona 4, Baranzatese 4, Magenta 4, Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano 1, Besnatese 1, Fbc Saronno 1, Assago 0.

(foto Ripostiglio record: festa in spogliatoio ed un momento della gara della Caronnese)

27092026