Calcio

SARONNO – Nessuna dichiarazione a caldo, nessuna intervista nel dopo partita. Dopo il rocambolesco 3-3 di oggi sul campo della Baranzatese, il Fbc Saronno ha preferito non commentare pubblicamente la gara. Una scelta che racconta, più di tante parole, il momento attraversato dai biancocelesti. Al termine dell’incontro il direttore generale Marco Proserpio ha infatti chiesto a squadra e staff di evitare le consuete interviste post gara, privilegiando un momento di riflessione e confronto interno. Nessun proclama e nessuna dichiarazione polemica: semplicemente, prima di parlare all’esterno, in casa saronnese si è ritenuto opportuno fare il punto della situazione.

Del resto la classifica, dopo tre giornate, non è quella che società, squadra e tifosi si attendevano. Il Saronno, costruito con ambizioni di vertice, ha raccolto un solo punto su nove disponibili. Dopo le sconfitte delle prime due giornate è arrivato a Baranzate il primo risultato utile, al termine però di una partita nella quale i biancocelesti hanno nuovamente mostrato due facce. Ci sono infatti anche elementi positivi sui quali ragionare. Contro la Baranzatese il Saronno ha mostrato qualità offensive, carattere e capacità di reagire: è andato sotto, ha ribaltato la partita portandosi sul 2-1 e, quando nel finale sembrava ormai battuto, ha trovato il 3-3 a tempo praticamente scaduto. Dall’altra parte resta però un dato che inevitabilmente pesa: 11 reti incassate nelle prime tre giornate di campionato, troppe per una formazione che punta alle posizioni più alte.

Il silenzio del dopo gara sembra dunque soprattutto l’esigenza di fermarsi a ragionare, capire cosa non stia funzionando e trovare rapidamente gli equilibri necessari. La stagione è appena cominciata e il tempo per recuperare non manca, ma davanti le prime della classe hanno già iniziato a correre: la Rhodense è a punteggio pieno con 9 punti, mentre Caronnese e Legnano sono a quota 7.

La partita

A Baranzate i padroni di casa sono passati in vantaggio al 25′ con Pedrazzini, ma il Saronno ha reagito rapidamente: Cocuzza ha pareggiato al 31′ e Vassallo, servito da Malvestio, ha firmato il sorpasso al 41′.

Nella ripresa la Baranzatese ha nuovamente cambiato il volto della gara. Cavaliere ha segnato il 2-2 al 20′ e Missaglia il 3-2 al 37′. Il Saronno ha però avuto ancora la forza di reagire: incursione di Vassallo, fallo di mano in area e rigore che lo stesso attaccante ha trasformato al 45′ per il definitivo 3-3.

Terza giornata, risultati e marcatori

Assago-Rhodense 0-2 – st 9′ Mercurio, 45′ Diaferio.

Aurora Cantalupo-Sedriano 1-1 – pt 16′ rig. Roncarolo (A); st 22′ Citro (S).

Baranzatese-Fbc Saronno 3-3 – pt 25′ Pedrazzini (B), 31′ Cocuzza (S), 41′ Vassallo (S); st 20′ Cavaliere (B), 37′ Missaglia (B), 45′ rig. Vassallo (S).

Barona-Vergiatese 2-2 – pt 4′ Giamberini (V), 30′ Schiavoni (B), 34′ Dervishi (V); st 28′ Sorrenti (B).

Caronnese-Besnatese 3-0 – st 17′ Corno, 24′ Corno, 36′ Pliscovaz.

Legnano-Ardor Lazzate 2-0 – pt 29′ Guri; st 15′ Guri.

Tribiano-Academy Calvairate 0-1 – Sow.

Magenta-Lentatese 1-1 – pt 35′ Rigo (M); st 44′ rig. Lanzarini (L).

Classifica

Rhodense 9, Caronnese 7, Legnano 7, Lentatese 5, Vergiatese 5, Sedriano 5, Aurora Cantalupo 4, Barona 4, Baranzatese 4, Magenta 4, Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano 1, Besnatese 1, Fbc Saronno 1, Assago 0.

(foto Andrea Elli: un momento del match)

27092026

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