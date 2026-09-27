Calcio

CESATE – Terza giornata nel girone B di Promozione con risultati contrastanti per le formazioni del territorio. Lo Sc United perde il passo dell’Accademia Bustese pareggiando in casa con l’Universal Solaro, mentre il derby tra Ceriano Laghetto e Rovellasca premia gli ospiti.

Lo SC United arrivava all’appuntamento a punteggio pieno dopo le prime due giornate, ma contro l’Universal Solaro non è riuscito a trovare la via della rete. Lo 0-0 consente comunque alla formazione saronnese di restare imbattuta e di salire a 7 punti, ma costa la vetta: davanti a tutti rimane ora da sola l’Accademia Bustese, unica squadra del girone ancora a punteggio pieno con 9 punti. Per il Solaro è invece il secondo punto della stagione.

Colpo esterno del Rovellasca, che si è imposto 1-0 sul campo del Ceriano Laghetto. A decidere l’incontro è stato Niesi al 10′ del primo tempo. Tre punti preziosi per i comaschi, che salgono così a quota 5 e si portano nelle zone alte della graduatoria. Situazione più complicata per Ceriano, ancora alla ricerca della prima vittoria e fermo a un punto dopo tre giornate.

In testa continua dunque la marcia dell’Accademia Bustese, capace di vincere anche sul campo del Morazzone per 2-1 e di centrare il terzo successo consecutivo. Sale il Meda, che ha travolto 4-0 la Castanese, mentre nel confronto fra due delle formazioni più accreditate del girone l’Accademia BMV ha battuto in rimonta 2-1 la Sestese, ottenendo la prima vittoria con Ferdinando Fedele in panchina.

Risultati e marcatori

Accademia BMV-Sestese 2-1 – pt 2′ Caraffa (S), 22′ Drago (A); st 45′ Rinaldi (A).

Base 96-Marnate Gorla 2-0 – pt 7′ Giugno; st 36′ Martirani.

Ceriano Laghetto-Rovellasca 0-1 – pt 10′ Niesi.

Gallarate-Accademia Inveruno 0-0.

Meda-Castanese 4-0 – pt 12′ Manta, 14′ Disca, 40′ Sironi; st 9′ Manta.

Morazzone-Accademia Bustese 1-2 – pt 14′ Prada (B), 21′ Pallaro (B), 33′ Colombo (M).

Sc United-Universal Solaro 0-0.

Luino-Gavirate 2-1 (in corso) – pt 8′ Lercara (L), 35′ Bigoni (L), 45′ Mastromatteo (G).

Classifica

Accademia Bustese 9; Sc United 7; Meda 6; Rovellasca 5; Gavirate* 4; Sestese 4; Accademia Inveruno 4; Accademia BMV 4; Gallarate 3; Marnate Gorla 3; Base 96 3; Morazzone 3; Castanese 3; Universal Solaro 2; Luino* 1; Ceriano Laghetto 1.

* Luino-Gavirate ancora in corso al momento dell’aggiornamento.

(foto Letizia Elli: Universal Solaro in azione di gioco)

27092026