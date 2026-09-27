Calcio serie D, Varesina a caccia di punti: trasferta a Merate contro la Casatese
27 Settembre 2026
VENEGONO SUPERIORE – Trasferta domenicale per la Varesina, che oggi torna in campo nel campionato di Serie D con l’obiettivo di conquistare punti sul terreno della Casatese Merate.
L’appuntamento è fissato alle 15 allo stadio Cavalier Ferrario di Merate, dove la formazione rossoblù cercherà di ottenere un risultato positivo lontano da casa. «A caccia di punti» è infatti il messaggio scelto dalla società alla vigilia dell’incontro, accompagnato da un eloquente «Andiamo a prendercela».
Per la Varesina si presenta dunque un’altra tappa importante di questo avvio di stagione. La squadra è chiamata a misurarsi con la Casatese Merate su un campo tradizionalmente impegnativo, con l’intenzione di mettere in mostra le proprie qualità e tornare dalla Brianza con un risultato utile.
Il calcio d’inizio di Casatese Merate-Varesina è previsto oggi, domenica 27 settembre, alle 15, allo stadio Cavalier Ferrario di Merate. Arbitro Giorgio Catalani di Ciampino; assistenti: Mattia Ricci di Rimini e Paolo Melasi di Reggio Emilia.
(foto archivio)
27092026