CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona presenta la rassegna “Evoluzione: uno sguardo al domani tra storia e futuro“, un articolato programma di iniziative culturali che dal 2 al 4 ottobre animerà gli spazi di Palazzo Branda Castiglioni, sede del museo civico (Piazza G. Garibaldi) . L’evento si propone di valorizzare il patrimonio artistico e storico cittadino attraverso una sequenza di appuntamenti pensati per coniugare musica, innovazione museale ed espressività fotografica.

Ad aprire il calendario saranno i momenti musicali dedicati ai giovani talenti. In occasione dei suoi 15 anni di attività, l’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicòra” (fondata nel 2011 dalla Filarmonica “Santa Cecilia” di Castiglione Olona) inaugurerà l’A.A. 2026/2027 con una serie di concerti tenuti dagli allievi vincitori della prima edizione del Premio allo Studio “Tiziana Mattiuzzo”, concorso che ha visto l’assegnazione di 18 borse di studio grazie al sostegno della famiglia Mattiuzzo-Serati. Gli appuntamenti si terranno nella Sala della Quadreria a ingresso libero su prenotazione, con la prima esibizione prevista per venerdì 2 ottobre alle 21 e due repliche nella giornata di sabato 3 ottobre alle 19 e alle 21.

La giornata di sabato 3 ottobre vedrà inoltre un momento centrale per l’offerta culturale del borgo con l’apertura ufficiale alla cittadinanza del nuovo percorso didattico, multimediale e inclusivo del Museo Civico Branda Castiglioni. L’intervento, che costituisce la prima fase di un più ampio piano di valorizzazione sostenuto anche da Regione Lombardia, ha consentito il rinnovo degli spazi espositivi, l’introduzione di postazioni interattive e la riqualificazione dei servizi d’accoglienza, del giardino storico e del belvedere dal quale si potrà ammirare un bellissimo scorcio sulla Collegiata. Per festeggiare l’evento e consentire a tutti di scoprire il rinnovato percorso espositivo, nella giornata di sabato 3 ottobre il museo effettuerà un’apertura straordinaria ad orario continuato fino alle 18 garantendo il biglietto a tariffa ridotta (3 euro) a tutti i visitatori.

Il fine settimana si concluderà domenica 4 ottobre nel Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni con l’inaugurazione della mostra fotografica “Fiume Olona: Geografie di un territorio da Varese a Milano“, ideata e curata dall’Afi – Archivio Fotografico Italiano in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona e il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’evento prenderà il via alle 16. con una conferenza di presentazione, il lancio del libro dedicato e un aperitivo curato da San Carlo Cooperativa Sociale. L’esposizione, inserita nel percorso si visita del museo, rimarrà visitabile fino a domenica 1 novembre.