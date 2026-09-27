Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Un ringraziamento ai carabinieri per il tempestivo intervento e ai cittadini che hanno segnalato la presenza sospetta. A intervenire sull’episodio avvenuto in via Piave è Dante Cattaneo, già sindaco di Ceriano Laghetto, attuale consigliere comunale ed esponente della Lega.

Il riferimento è all’intervento compiuto nel pomeriggio di ieri, quando i carabinieri sono entrati in azione dopo la segnalazione relativa a una persona che si sarebbe introdotta all’interno di una villetta.

«Un grazie doveroso ai carabinieri che ieri pomeriggio, prontamente intervenuti, hanno fermato l’ennesimo malvivente che si era appena introdotto in una villetta di via Piave», afferma Cattaneo. L’ex sindaco pone soprattutto l’accento sul ruolo avuto dai residenti nel fare scattare rapidamente l’allarme. «Bravi anche quei cittadini che, attenti e tempestivi, non si sono voltati dall’altra parte, ma hanno segnalato il tizio sospetto».

Per Cattaneo l’episodio rappresenta dunque anche un esempio dell’importanza della collaborazione fra popolazione e forze dell’ordine nella prevenzione dei reati contro il patrimonio. «Di fronte al dilagare dei furti in abitazione – conclude il consigliere comunale – la collaborazione civica è fondamentale».

27092026