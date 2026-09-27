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SARONNO – Da Saronno al Giappone, passando per Stati Uniti, Canada e Australia. Nuovo importante traguardo per il regista Ivan Brusa, di Lomazzo: i suoi due film “Vi possiamo salvare 1” e “Vi possiamo salvare 2”, realizzati in buona parte proprio a Saronno, hanno ora ottenuto una distribuzione di respiro internazionale.

Le due pellicole, oltre che in Italia, sono infatti distribuite anche in Spagna, Giappone, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Australia. Un risultato particolarmente significativo per produzioni che conservano un forte legame con il territorio saronnese, utilizzato come set in numerose occasioni.

Brusa aveva infatti scelto diverse location cittadine e aveva potuto contare sulla collaborazione di attività e realtà locali che avevano messo a disposizione spazi e assistenza durante le riprese. Tra queste il ristorante pizzeria La Perla, Snob Lab Studio, Immobiliare Platinum, Equipe Giuliani e Pachamama bar.

Un contributo che il regista aveva voluto sottolineare già durante la realizzazione dei film, insieme alla presenza nel cast di Daniele Giulietti, altro elemento di collegamento con Saronno.

Il risultato è stato un progetto cinematografico nato e cresciuto anche grazie alla disponibilità del territorio e che adesso ha superato decisamente i confini italiani. Le immagini girate nelle location saronnesi possono così essere viste da un pubblico potenzialmente molto più ampio, dall’Europa al Nord America sino all’Asia e all’Oceania.

Per Brusa si tratta dunque di una nuova tappa nel percorso dei due “Vi possiamo salvare” e, indirettamente, anche di una piccola vetrina internazionale per Saronno: luoghi, locali e attività della città che avevano fatto da sfondo alle riprese sono ora entrati in due produzioni distribuite in numerosi Paesi del mondo.

27092026