Solaro

VARESE – Le crisi industriali e la difesa dell’occupazione tornano al centro dell’attenzione a Villa Recalcati. Lunedì 28 settembre alle 10, nella Sala Consiglio della Provincia di Varese, è stato convocato il Tavolo di Coordinamento Politico Territoriale per le Crisi Aziendali.

Al centro dell’incontro ci sarà in particolare la situazione di Beko Italy. L’obiettivo indicato dalla Provincia è verificare lo stato di attuazione dell’accordo sottoscritto dalle parti in sede ministeriale e mantenere alta l’attenzione su una vicenda che ha importanti conseguenze sul tessuto produttivo e sociale del Varesotto, oltre che sui lavoratori coinvolti e sulle loro famiglie.

Il modello di coordinamento territoriale utilizzato per seguire la vertenza Beko è diventato peraltro un riferimento per la Provincia nell’affrontare altre situazioni di difficoltà industriale.

Nel Saronnese tiene banco il caso Electrolux

L’appuntamento arriva in un momento particolarmente delicato anche per il Saronnese, dove le preoccupazioni sono concentrate soprattutto sul futuro dello stabilimento Electrolux di Solaro. Pur trovandosi amministrativamente nella Città metropolitana di Milano, la fabbrica ha un legame molto stretto con il Basso Varesotto: vi lavorano infatti numerosi dipendenti residenti nel Saronnese.

La vertenza Electrolux è entrata ormai da mesi in una fase particolarmente delicata. Il piano di riorganizzazione annunciato dall’azienda ha fatto scattare la mobilitazione dei sindacati e delle istituzioni, con l’obiettivo di salvaguardare occupazione, produzioni e competenze. Proprio nei giorni scorsi è stato inoltre istituito un tavolo permanente di coordinamento interprovinciale, che coinvolge Città metropolitana di Milano e le Province di Varese, Como e Monza Brianza insieme a Regione Lombardia. Per il sito di Solaro, secondo il quadro riportato dalla Provincia di Varese il 17 settembre, restano in discussione oltre 100 posti di lavoro, oltre al mancato rinnovo di numerosi contratti a termine.

Particolare attenzione viene riservata anche alla salvaguardia delle attività di ricerca e sviluppo presenti a Solaro e alla conferma degli investimenti previsti per lo stabilimento.

Il Governo aveva chiesto a Electrolux la presentazione di una nuova proposta industriale in occasione di un nuovo confronto al Mimit previsto per l’inizio di ottobre, con l’obiettivo dichiarato di evitare licenziamenti e tutelare stabilimenti e produzioni italiane.

Il tavolo di lunedì 28 settembre alle 10 a Villa Recalcati sarà dunque formalmente incentrato sulla verifica dell’accordo Beko, ma si inserisce in un quadro provinciale e territoriale nel quale il tema delle crisi industriali resta più che mai d’attualità, con Electrolux Solaro osservata speciale per tutto il Saronnese.

27092026