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VARESE – Dopo Milano, Brescia e Monza, è arrivata anche a Varese Lombardia Si Muove, la campagna di raccolta firme realizzata su iniziativa di +Europa per portare in Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa popolare sul trasporto ferroviario lombardo. Stamattina, in zona stazioni a Varese, si è tenuta la presentazione della campagna con la partecipazione delle forze politiche e delle realtà territoriali che hanno aderito all’iniziativa.

«Vogliamo trasformare il malcontento che ogni giorno vediamo sui binari e nelle stazioni in una proposta concreta capace di arrivare tra i banchi del consiglio regionale” ha dichiarato Giulio Guastini, coordinatore della campagna, affermando “Il problema non è soltanto arrivare in ritardo, è il non avere certezze, il non ricevere informazioni tempestive e puntuali, la non capacità di predisporre servizi sostitutivi efficienti nelle situazioni di disagio, la mancanza di tutele effettive per chi decide di affidarsi al trasporto pubblico, è necessario cambiare il modo in cui un servizio pubblico essenziale viene gestito, controllato e valutato”.

Per Andrea Mazzucotelli, referente Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno «questa proposta, di natura prettamente civica seppur sostenuta anche da svariate formazioni politiche, punta ad affrontare in modo radicale le perenni difficoltà quotidiane degli utenti, dalla piena pubblicità dei dati sui ritardi, all’affidabilità delle informazioni all’utenza, al funzionamento degli applicativi online, ai rimborsi adeguati per i disservizi, ai confronti istituzionali con gli enti del sistema-ferrovia, che Regione Lombardia ha interrotto nella forma più piena ed estesa da quasi sette anni»

La proposta di legge interviene su cinque punti: dati pubblici e accessibili su ogni corsa e su svariati aspetti del servizio; controlli indipendenti sulla qualità del servizio; rimborsi automatici agli abbonati in caso di disservizi frequenti; un tavolo permanente con pendolari e associazioni dei consumatori; estensione della copertura del servizio attraverso gare pilota sulle linee non servite da Trenord o su quelle in cui il servizio risulta strutturalmente non adeguato agli

standard previsti.

Presenti i rappresentanti locali di alcuni dei gruppi aderenti: +Europa, Azione, Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno, Europa Verde, Italia Viva, Ora!, Radicali Italiani. La campagna è sostenuta anche da Comitato Pendolari Gallarate-Milano, Giovani Democratici, Partito Liberaldemocratico, Partito Socialista Italiano, Possibile, Volt. Nel corso di due ore sono state raccolte circa 100 firme, al ritmo quindi di una ogni 72 secondi. La raccolta firme di Lombardia Si Muove proseguirà in tutta la regione con l’obiettivo di raggiungere le 5.000 sottoscrizioni, con carta e penna, necessarie per portare la proposta all’esame del Consiglio Regionale. Attualmente il conteggio complessivo è attorno alle 1.000 firme.

(foto di gruppo alla raccolta di fondi)

27092026