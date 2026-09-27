Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 26 settembre, ci sono la nascita dell’osservatorio dei cittadini sui data center nel Saronnese, gli interventi dei soccorritori tra Caronno, A9 e stazione di Saronno, gli ultimi sviluppi sul caso di Alessio Colletti e la premiazione di 14 atleti a Uboldo.

Nel Saronnese nasce un osservatorio dei cittadini dedicato alla questione dei data center, con l’obiettivo di seguire il progetto e raccogliere informazioni e contributi. Il primo appuntamento pubblico è stato fissato per domenica 5 ottobre, occasione per presentare l’iniziativa e confrontarsi sul futuro dell’area interessata.

Giornata movimentata sul fronte degli interventi di soccorso, con incidenti a Caronno Pertusella e sull’A9 e un malore alla stazione ferroviaria di Saronno. Gli episodi hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso, impegnati in diversi punti del territorio.

Dopo gli arresti nell’inchiesta sulla morte di Alessio Colletti, è arrivato anche il dolore della mamma del 15enne saronnese. La donna ha parlato di un «dolore grandissimo» dopo la svolta giudiziaria legata alla tragedia avvenuta al luna park di Spotorno.

A Uboldo, infine, il Comune ha premiato i propri campioni: sono stati 14 gli atleti che hanno ricevuto un riconoscimento per i risultati ottenuti nelle rispettive discipline sportive. Una cerimonia dedicata alle eccellenze sportive locali e all’impegno dimostrato dagli atleti.

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