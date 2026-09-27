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SARONNO – Quando si parla di ciclismo d’epoca, il pensiero non può che andare a quelli che, nella cultura collettiva italiana e mondiale, sono i due avversari per eccellenza: Fausto Coppi e Gino Bartali. Anche a distanza di 60 anni dalla fine del loro dualismo, tutto il mondo li ricorda non solo per le inarrivabili qualità sportive ma anche per quelle morali. È una storia di rivalità sportiva ma anche di grande amicizia, quella che continua ad arrivare fino ai giorni nostri.

Per questo, è sicuramente da non perdere la possibilità di ammirare, all’anteprima della mostra “120 Foglie Morte”, che si terrà domenica 11 ottobre nell’area ex Isotta Fraschini di Saronno, due biciclette appartenute a questi grandi campioni. Due biciclette che, peraltro, hanno fatto non solo la storia del ciclismo ma anche dell’Italia, e che sono oggi conservate presso il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio (CO), che le concederà gentilmente in visione solo per la giornata inaugurale. Un’occasione davvero da non perdere!

La bicicletta più antica – una Legnano da pista del 1942 – è quella usata da Fausto Coppi per registrare il leggendario Record dell’Ora al Vigorelli, il 7 novembre 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale. Un evento che allora fece epoca, al punto che per molti anni si ritenne che quella prestazione fosse imbattibile. Ci pensò il francese Anquetil, su bicicletta Masi, a superarlo 14 anni dopo, ma la performance del “Campionissimo” restò nella storia.

La seconda bicicletta – una Legnano Roma Squadra Corse del 1948 – è più incredibile e significativa. Siamo al Tour del 1948, e la classifica è saldamente in mano al francese Luison Bobet, che ha ben 22 minuti di vantaggio sull’attempato Gino Bartali, ormai trentaquattrenne. Ma il 14 luglio succede l’incredibile: l’Italia è scossa dall’attentato a Palmiro Togliatti, che giace in ospedale appeso tra la vita e la morte. Il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, in una drammatica telefonata chiama allora “L’Uomo di Ferro” al telefono: «Bartali», dice, «il Paese è sull’orlo della guerra civile: l’unica speranza per evitarla è che lei vinca il Tour de France!». Incredibile ma vero, “Ginettaccio” trova energie insperate e, tappa dopo tappa, trionfa a Parigi con ben 26” di vantaggio sul secondo, il belga Brik Shotte. L’Italia è salva!

Queste e altre storie hanno reso il ciclismo qualcosa di grande, di epocale, che ribolle di passione in tutto il mondo e in particolare in Italia. Le biciclette di “120 Foglie Morte” sono in grado di raccontare parte di questa storia. Quelle di Coppi e Bartali, riecheggiano nell’eternità!

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