Politica

VARESE – Estendere la legge antispreco alla donazione dei farmaci veterinari, così da aiutare famiglie, associazioni e strutture che si occupano degli animali senza costi aggiuntivi per lo Stato. È la proposta della parlamentare varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, in vista della legge di Bilancio.

Gadda è intervenuta a Roma al convegno “Fedeli alla salute. Proteggere gli animali, tutelare tutti”, organizzato da Aisa Federchimica, soffermandosi anche sui risultati di un sondaggio YouTrend dedicato alla percezione del rapporto fra salute umana e salute animale.

«La propensione degli italiani ad accogliere animali domestici nelle proprie case è in crescita – ha sottolineato la deputata – ma il caro vita e la perdita di potere d’acquisto rischiano di incidere anche sulla possibilità di tanti cittadini di garantire ai propri animali d’affezione cura e assistenza adeguate».

Un problema che, secondo Gadda, riguarda anche il mondo del volontariato: «Aumentano anche i costi che devono affrontare gli enti del Terzo settore che si occupano di assistenza agli animali».

La parlamentare varesina richiama inoltre il valore sociale e relazionale degli animali domestici, in particolare per gli anziani che vivono soli e per le famiglie con figli. Da qui la proposta da inserire nella prossima manovra.

«Sarebbe una buona notizia in legge di Bilancio estendere la Legge 166/16 antispreco, che festeggia il decennale dalla sua approvazione, alla donazione di farmaci veterinari. Una opportunità a costo zero per le casse pubbliche e già prevista per i farmaci ad uso umano».

Secondo Gadda, la misura consentirebbe di valorizzare anche il contributo delle aziende del settore, permettendo alla filiera di sostenere concretamente «le famiglie, gli enti del Terzo settore e le strutture che operano quotidianamente per il benessere animale».

«In questa prospettiva – conclude la deputata di Italia Viva – il settore della veterinaria si conferma un alleato fondamentale, grazie alla sua capacità di promuovere prevenzione, innovazione e una visione integrata della salute, contribuendo al benessere degli animali, delle persone e delle comunità».

27092026