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SARONNO – Meteo, domenica 27 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata all’insegna del bel tempo in Lombardia, con sole splendente per l’intera giornata e nessuna pioggia prevista. Le temperature saranno comprese tra 14 e 24 gradi, con una massima in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

Il tempo stabile sarà accompagnato da venti deboli, inizialmente dai quadranti settentrionali al mattino e poi in rotazione da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo e le condizioni resteranno favorevoli per tutta la giornata.

Anche il quadro regionale conferma una domenica prevalentemente serena. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali e sulle Alpi Retiche i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Situazione analoga sulle Orobie, dove potrebbe comparire qualche addensamento in serata. L’alta pressione garantirà quindi condizioni stabili su tutta la Lombardia, con lo zero termico intorno ai 4000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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