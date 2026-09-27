Città

SARONNO – Bande protagoniste oggi nel centro cittadino. Si rinnova, infatti, l’appuntamento con la tradizionale Rassegna musicale di fine estate. L’evento, giunto alla sua 30esima edizione, è organizzato dal Corpo musicale di Saronno col patrocinio del Comune.

Oltre alla banda “di casa” si esibiranno delle formazioni del territorio. Saranno, infatti, ospiti il Corpo musicale S. Cecilia di Rescaldina e l’associazione Gruppo musicale Banda Larga di Mozzate.

L’appuntamento è nel pomeriggio, alle 16, col ritrovo dei gruppi all’istituto Padre Monti di via Legnani e davanti alla scuola Ignoto Militi di via Antici. Alle 16.50 prenderà il via la tradizionale sfilata per le vie del centro cittadino, portando l’energia e la musica dei complessi bandistici tra le vie di Saronno.

Il momento centrale dell’evento si terrà in piazza Libertà dove, alle 17.30, inizierà l’intrattenimento musicale, seguito alle 17.45 dall’esecuzione dei brani suonati insieme da tutti i gruppi partecipanti.

La giornata si avvierà verso la conclusione alle 18 con il trasferimento dei partecipanti all’istituto Padre Monti, dove l’evento si concluderà alle 18.30.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’istituto Padre Monti.

27092026