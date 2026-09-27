Calcio

SARONNO – Torna oggi domenica 27 settembre il calcio locale con la terza giornata di andata dei campionati dilettantistici. Sono state rese note le designazioni arbitrali: in Eccellenza riflettori su Fbc Saronno, Caronnese, Ardor Lazzate e Aurora Cantalupo, mentre in Promozione sono in programma due derby fra le formazioni della zona. In Prima categoria impegni per Cistellum Academy e Tradate. Incontri previsti della 15.30.

Eccellenza

Il Fbc Saronno sarà impegnato sul campo della Baranzatese 1948. Arbitrerà Diego Serafini di Crema, assistito da Michele Galli di Lecco e Matteo Musiu di Cremona.

Impegno casalingo per la Caronnese, che riceverà la Besnatese. Direttore di gara Sebastiano Nucini di Treviglio, assistenti David Tirloni di Treviglio e Giulia Vallorani di Abbiategrasso.

Trasferta contro il Legnano per l’Ardor Lazzate. Arbitrerà Mattia Alushi di Lodi, coadiuvato da Matteo Donghi di Chiari e Marco Silvestri di Pavia.

L’Aurora Cantalupo ospiterà il Sedriano: arbitro Davide Lo Presti di Messina, con Elia Cortesi di Bergamo e Suadi Cila di Chiari come assistenti.

Promozione, domenica di derby

Nel girone B spicca Ceriano Laghetto-Rovellasca 1910 Victor B.. A dirigere il derby sarà Leonardo Corbo di Gallarate, assistito da Riccardo Meneghel di Gallarate e Ibrahima Sory Diakite di Milano.

Altro confronto tutto locale quello fra SC United e Universal Solaro. Arbitrerà Francesco Rota di Bergamo, con assistenti Alessandro Nocera di Como e Omar Boulahrajane di Busto Arsizio.

Prima categoria, Cistellum e Tradate

Nel girone H di Prima categoria il Cistellum Academy (alle 15) sarà di scena sul campo della Cedratese Calcio 1985. La partita sarà diretta da Leonardo Nucci della sezione di Seregno.

Gara casalinga invece per il Tradate, che riceverà l’Union Valleolona: arbitro designato Roberto Panarello di Seregno.

In Seconda categoria girone G Gerenzanese-Bulgaro; nel girone K ieri sera l’anticipo al Pozzo-Accademia Inveruno; nel girone V Azzurra Mozzate-Pro Juventute (alle 15), Olgiate-Amor Sportiva (alle 15) ed Equipe Garibaldi-Lonate Ceppino.

(foto Francesca D’Amadio; Sc United in azione di gioco)

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