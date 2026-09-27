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La vacanza in villaggio può rispondere a esigenze molto diverse. C’è chi cerca soprattutto mare e tranquillità, chi vuole avere attività e servizi a disposizione e chi viaggia con bambini e preferisce poter organizzare facilmente le giornate. Anche il contesto naturale può incidere sulla scelta, soprattutto quando si desidera alternare la spiaggia alla scoperta del territorio.

Lungo la costa adriatica tra Marche e Abruzzo si trovano strutture con caratteristiche differenti. Tra quelle da considerare ci sono:

Centro Vacanze De Angelis , Marcelli di Numana;

, Marcelli di Numana; Camping Village Internazionale , Sirolo;

, Sirolo; Natural Village Resort , Porto Potenza Picena;

, Porto Potenza Picena; Riva Verde Camping Village , Altidona;

, Altidona; Salinello Camping Village, Tortoreto Lido.

Centro Vacanze De Angelis: verde, piscine e attività a Numana

A Marcelli di Numana, il Centro Vacanze De Angelis si estende su un’area verde di 15 ettari e dispone di una spiaggia privata attrezzata. Uno degli elementi più caratteristici è il parco piscine, articolato in una vasca principale con idromassaggio, una piscina con acquascivoli e un’area con acqua bassa dedicata ai bambini.

La proposta comprende inoltre Mini Club, animazione, spettacoli serali e diverse possibilità per fare sport, tra cui padel, tennis, calcetto, basket e beach volley.

Camping Village Internazionale: nel verde del Conero

Il Camping Village Internazionale di Sirolo si distingue soprattutto per la posizione. La struttura è disposta a terrazze all’interno del Parco Naturale del Conero e offre diverse tipologie di alloggi in legno.

Dal villaggio si possono raggiungere direttamente le spiagge di San Michele e Urbani. Sono inoltre disponibili piscina e solarium, mentre il miniclub accoglie i bambini dai 5 agli 11 anni con attività mattutine e pomeridiane.

Natural Village Resort: chalet e attività sul mare

A Porto Potenza Picena, il Natural Village Resort propone chalet di differenti dimensioni, da 2 a 6 posti letto, con veranda e angolo cottura. La struttura dispone di spiaggia privata e di una piscina articolata in tre vasche.

Per chi preferisce una vacanza attiva sono disponibili animazione, attività per bambini e ragazzi e possibilità di praticare diversi sport. La presenza di una dog beach e l’ammissione dei cani negli chalet rispondono inoltre alle esigenze di chi viaggia con un animale.

Riva Verde Camping Village: protagonista l’Acquapark

Ad Altidona, il Riva Verde Camping Village permette di scegliere tra numerose tipologie di bungalow e dispone di un Acquapark riservato agli ospiti della struttura.

All’offerta acquatica si aggiungono vasche idromassaggio, solarium, animazione diurna e serale e diverse possibilità per chi vuole fare sport. Sono infatti presenti, tra gli altri, tennis, calcetto, basket, beach volley, beach tennis e minigolf.

Salinello Camping Village: spiaggia, piscine e attività

Il Salinello Camping Village di Tortoreto Lido dispone di oltre 300 metri di spiaggia privata con accesso diretto dalla struttura. Il fondale sabbioso e poco profondo è particolarmente adatto anche alle famiglie con bambini.

Sono presenti una piscina per adulti con idromassaggio e una piscina riscaldata per bambini. Il programma di animazione comprende sport e attività durante il giorno e spettacoli serali, mentre Mini Club e Junior Club propongono iniziative differenziate per età.

Villaggi Italia per famiglie: come scegliere una vacanza nella natura?

Non esiste una struttura adatta allo stesso modo a tutti. Prima di prenotare può essere utile verificare:

tipologia e posizione degli alloggi;

caratteristiche della spiaggia e delle piscine;

attività previste per bambini e ragazzi;

offerta sportiva e possibilità di scoprire i dintorni.

Per le famiglie, la scelta tra i diversi Villaggi Italia dipende quindi dalle priorità della vacanza. Chi attribuisce particolare importanza alla natura può considerare anche il territorio circostante, mentre chi preferisce trascorrere gran parte del tempo nel villaggio può dare maggiore peso a piscine, animazione e servizi.