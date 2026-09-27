Città

SARONNO – Ventidue aspiranti nuove volontarie e volontari hanno partecipato alla mattinata formativa organizzata da Auser Saronno per rafforzare il gruppo che segue il laboratorio Alzhauser Cafè. L’incontro si è svolto sabato 19 settembre nella sede di Auser Volontariato di Saronno e ha visto la partecipazione di Mauro Roncoroni, neurologo dell’ospedale di Saronno, e della dottoressa Veronica Monti, che hanno tenuto una conferenza dedicata alle malattie neurodegenerative e al loro impatto sui pazienti e sui familiari che li assistono.

L’appuntamento aveva l’obiettivo di incrementare il numero di volontarie e volontari impegnati nel laboratorio Alzhauser Cafè, un’attività pensata per offrire un supporto ai caregiver della comunità nella gestione quotidiana delle persone assistite.

La partecipazione registrata durante la mattinata lascia ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo e per il futuro del progetto. A sottolinearlo è il gruppo di Auser Saronno, che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e per il lavoro svolto dalle volontarie di Alzhauser Cafè nella preparazione e nell’organizzazione dell’incontro: “Ritengo che l’iniziativa abbia avuto un notevole successo, ne vedremo i risultati tra qualche settimana. Devo fare un grosso ringraziamento a Maria Fierro e a tutte le volontarie del gruppo Alzhauser per il grande lavoro fatto per la riuscita dell’evento. Grazie davvero, l’immagine di Auser Saronno ne esce sicuramente rafforzata”.

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