Cronaca

SARONNO – Quattro patenti ritirate, 180 veicoli controllati e 210 persone identificate. È il bilancio del servizio straordinario organizzato dalla Polizia locale di Saronno nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre lungo la Saronno-Monza.

I controlli, realizzati dal Nucleo operativo sicurezza urbana, erano dedicati in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza e alla prevenzione degli incidenti nelle ore notturne del fine settimana.

In campo sono scesi 12 agenti della polizia locale, coordinati da un ufficiale. Complessivamente sono stati fermati e controllati 180 veicoli, mentre le persone identificate sono state 210.

Quattro conducenti hanno dovuto consegnare la patente per violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. In due casi il livello rilevato ha fatto scattare conseguenze di carattere penale, mentre negli altri due casi si è trattato di violazioni amministrative. Durante il servizio sono state inoltre accertate altre sei infrazioni al Codice della strada.

La grande maggioranza dei conducenti sottoposti ai controlli è invece risultata in regola.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione messi in campo dal Comando soprattutto nelle notti del fine settimana, quando aumentano i rischi legati alla circolazione e al consumo di alcol. I controlli mirati proseguiranno anche nelle prossime settimane con nuovi servizi sul territorio.

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