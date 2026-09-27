Cronaca

SARONNO – Ancora un fatto movimentato nella zona della stazione ferroviaria centrale. Nella notte fra sabato e domenica, attorno alle 22.30, l’attenzione dei presenti in piazza Cadorna è stata richiamata da una accesa lite fra alcune persone, che hanno iniziato a discutere molto rumorosamente arrivando anche alle vie di fatto.

La situazione non è passata inosservata e poco dopo, alle 22.40 è stato richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso; per una persona caduta al suolo nei pressi dll’area ferroviaria. A necessitare di assistenza è stato un uomo di 57 anni, rimasto contuso; non è chiaro se ciò si avvenuto nel contesto nell’episodio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario per prestargli le prime cure e valutare le sue condizioni. Tra gli enti allertati la polizia ferroviaria regionale. Resta da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e l’esatto collegamento fra la lite notata poco prima in piazza e il ferimento del 57enne.

Si tratta dell’ennesimo episodio movimentato registrato nella zona della stazione centrale di Saronno, un’area particolarmente frequentata anche nelle ore serali e notturne.

(foto archivio)

27092026