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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fiorenza Ricciardi, presidente dell’Istituzione Zerbi, sul riconoscimento ottenuto dalla Scuola dell’Infanzia Cavour al concorso nazionale “Fiabe inedite – Premio Letterario Mario Tabarrini”, organizzato dal Comune di Castel Ritaldi, conosciuto come il “Paese delle Fiabe”.

“Desidero esprimere, a nome dell’Istituzione Zerbi, la nostra profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Scuola dell’Infanzia Cavour.

Il tema del concorso, “La valigia dei ricordi”, è stato interpretato dai bambini attraverso un percorso poetico e partecipato, fatto di disegni, parole dettate alle insegnanti e riflessioni spontanee nate durante le attività didattiche. In questa “valigia virtuale”, i piccoli hanno raccolto i momenti più significativi del loro cammino alla scuola dell’infanzia, trasformando esperienze quotidiane in memorie affettive capaci di accompagnarli nel delicato passaggio verso la scuola primaria.

La giuria, selezionando l’elaborato della Scuola Cavour tra circa 200 partecipanti provenienti da tutta Italia, ha attribuito il primo posto, riconoscendo la delicatezza, l’originalità e la forza rassicurante di una narrazione capace di sostenere i bambini nel cambiamento, trasformando la metafora della valigia in uno strumento emotivo di grande valore.

Questo premio arriva a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico e rappresenta un segnale importante: ci ricorda quanto la continuità educativa, la cura delle emozioni e la qualità delle relazioni siano elementi fondamentali per accompagnare i bambini nei momenti di passaggio. È un riconoscimento che illumina il lavoro svolto e che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore consapevolezza e dedizione.

Come presidente dell’Istituzione Zerbi, rivolgo un ringraziamento sincero e sentito alle insegnanti della Scuola Cavour. La loro capacità di ascoltare, accogliere e trasformare le emozioni dei bambini in un progetto educativo condiviso rappresenta un esempio di professionalità, cura e impegno. Questo premio non è soltanto un riconoscimento artistico, ma testimonia la qualità del lavoro quotidiano che le nostre scuole portano avanti con competenza e amore.

Questo risultato ci rende orgogliosi e conferma la forza educativa delle nostre comunità scolastiche, capaci di intrecciare creatività, relazione e crescita in percorsi che lasciano tracce significative nella vita dei bambini” .

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