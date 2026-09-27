Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Continua il momento difficile della Varesina nel girone D di Serie D. Nella quinta giornata le Fenici sono state sconfitte 4-2 sul campo della Casatese Merate, incassando il terzo ko consecutivo dopo quelli con Correggese e Pistoiese. La formazione rossoblù resta così ferma a quota 4 in classifica.

Partita movimentata a Merate. I padroni di casa sono passati in vantaggio già al 4′ con Citterio, ma la Varesina ha reagito trovando il pareggio al 29′ con Banfi. Prima dell’intervallo, però, Corno ha riportato avanti la Casatese. Nella ripresa nuovo tentativo di rimonta delle Fenici: al 12′ Maspero ha trasformato il rigore del 2-2. Nel finale, però, la Casatese ha piazzato l’allungo decisivo. Corno ha firmato la propria doppietta personale al 34′, mentre al 48′ Mungari, ancora su rigore, ha realizzato il definitivo 4-2.

Un risultato che conferma le difficoltà di questo avvio di stagione per la Varesina: dopo la vittoria all’esordio contro il Cittadella Modena e il pareggio con il Sant’Angelo, sono infatti arrivate tre sconfitte consecutive. La giornata ha regalato invece un risultato di grande prestigio alla Solbiatese. All’esordio di Andrea Aletti in panchina, i nerazzurri hanno espugnato lo Speroni battendo 1-0 la Pro Patria, sino a oggi a punteggio pieno: decisivo Dennis Scapinello al 23′ della ripresa.

Sorride anche la Castellanzese, protagonista del netto 4-0 sul Crema, mentre il Varese ha pareggiato 1-1 contro il Lentigione: avanti dopo appena quattro minuti con Beretta, i biancorossi sono stati raggiunti da Bontempi a cinque minuti dal termine. In testa resta dunque da sola la Pistoiese, che con il 3-0 sul Sant’Angelo ha centrato la quinta vittoria in altrettante giornate.

Risultati e marcatori

Casatese Merate-Varesina 4-2 – pt 4′ Citterio (C), 29′ Banfi (V), 40′ Corno (C); st 12′ Maspero (V) rig., 34′ Corno (C), 48′ Mungari (C) rig. Varese Noi

Castellanzese-Crema 4-0 – pt 4′ Boccadamo, 8′ Matella, 43′ Valmori; st 5′ Sassaro.

Cittadella Modena-Correggese 0-1 – st 36′ Barbatosta.

Pistoiese-Sant’Angelo 3-0 – pt 21′ Contini, 41′ aut. Premoli; st 39′ Motti.

Pavia-Arconatese 1-1 – pt 5′ Bernardi (A); st 40′ Raballo (P).

Pro Patria-Solbiatese 0-1 – st 23′ Scapinello. Varese Noi

Pro Sesto-Oltrepò 6-1 – pt 9′ Maffioletti (PS), 23′ Costantino (PS), 29′ Morello (PS), 41′ Costantino (PS), 44′ Morello (PS); st 2′ Occhipinti (O), 34′ Viscardi (PS).

Varese-Lentigione 1-1 – pt 4′ Beretta (V); st 40′ Bontempi (L).

Tropical Coriano-Pontedera – rinviata al 14 ottobre.

Classifica

Pistoiese 15, Pro Sesto 12, Pro Patria 12, Casatese Merate 10, Lentigione 10, Castellanzese 9, Sant’Angelo 8, Cittadella Modena 7, Correggese 7, Varese 6, Solbiatese 5, Pavia 4, Tropical Coriano 4, Varesina 4, Oltrepò 3, Arconatese 2, Crema 1, Pontedera 0.

Nota: Tropical Coriano e Pontedera hanno una partita in meno.

(foto archivio)

27092026