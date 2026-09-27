Saronnese

GERENZANO – «La sicurezza è il più grande fallimento di questa Amministrazione». È un attacco a tutto campo quello del gruppo consiliare Centrodestra Gerenzano, affidato a una nota firmata da Cristiano Borghi, dopo il confronto sul tema avvenuto nell’ultimo consiglio comunale.

Secondo l’opposizione, dalla discussione sarebbe emersa una sottovalutazione del problema da parte dell’Amministrazione e, in particolare, del sindaco, che mantiene la delega alla sicurezza. «Il sindaco ha detto che tutto va bene, che l’Amministrazione più di così non può fare e che alla fine Gerenzano è un paese tranquillo e soprattutto non è certo il Bronx. Nessuno sostiene che Gerenzano lo sia. Il punto è un altro: chi governa un Comune da 15 anni ha il dovere di riconoscere i problemi e affrontarli prima che diventino emergenze».

Il centrodestra ricorda che Gerenzano ha ormai superato gli 11 mila abitanti e, a suo giudizio, necessita quindi di strumenti adeguati a una realtà cresciuta nel tempo. «Degrado, vandalismi, schiamazzi, comportamenti pericolosi, furti e le numerose segnalazioni dei cittadini richiedono attenzione, prevenzione e una presenza più concreta sul territorio».

Nel documento viene affrontato anche il tema dei giovani, precisando di non volerli indicare come responsabili della situazione: «Non sono loro il problema da additare. Una politica seria dovrebbe offrire anche più spazi e occasioni di aggregazione, perché prevenzione significa pure agire in questo modo».

“Polizia locale ridotta all’osso”

Il nodo principale sollevato dall’opposizione riguarda l’organico della polizia locale. «Oggi Gerenzano si trova con soli due agenti di polizia locale per oltre 11 mila abitanti, che non riescono nemmeno a garantire l’ordinaria amministrazione. Questo non è un problema nato ieri e non può essere liquidato come una semplice conseguenza del personale che se ne va. È anche il risultato di anni di mancata programmazione e di scelte politiche errate».

Il gruppo prende atto del recente concorso comunale per l’assunzione di un nuovo agente, ma domanda «perché si sia arrivati a questa situazione soltanto ora». Dubbi vengono espressi anche sulla possibilità di convenzioni con altri Comuni: secondo il centrodestra, con l’attuale carenza di personale, mezzi e risorse sarebbe difficile trovare amministrazioni del circondario disponibili a un accordo.

Le critiche sulla Commissione sicurezza

La nota apre poi un secondo fronte, rivolgendosi anche alle altre forze di opposizione. Il centrodestra ricorda che Fratelli d’Italia fa parte della Commissione sicurezza, mentre il proprio gruppo non vi è rappresentato, e sostiene che la commissione si sarebbe riunita solamente tre volte in quattro anni.

«Se il problema della sicurezza era così urgente da arrivare oggi in consiglio comunale con un’interrogazione, perché non è stato affrontato prima e con maggiore continuità proprio nella Commissione competente? È una domanda alla quale sarebbe interessante avere una risposta».

Per il gruppo consiliare, dunque, le responsabilità principali restano comunque in capo a chi ha amministrato Gerenzano negli ultimi quindici anni: «Non basta sollevare il problema quando la legislatura è ormai al capolinea. E non basta neppure che una parte dell’opposizione si accorga oggi di problemi che esistono da anni».

“Non vogliamo una Gerenzano blindata”

Il centrodestra precisa infine di non chiedere una militarizzazione del territorio: «Non vogliamo una Gerenzano blindata e non vogliamo alimentare paure. Chiediamo semplicemente una presenza costante e un controllo del territorio e che i problemi vengano riconosciuti e affrontati, senza minimizzarli».

La conclusione è ancora fortemente critica: «Con due soli vigili, con telecamere che spesso non funzionano o sono tecnologicamente obsolete, con una Commissione sicurezza che esiste solo sulla carta, questa Amministrazione ha completamente fallito».

«Continueremo a fare opposizione e controllo, guardando ciò che accade nelle strade di Gerenzano – conclude il gruppo consiliare –. Speriamo che anche la maggioranza esca dal suo castello dorato e si renda conto che la situazione nel nostro paese poi così tanto tranquilla non è».

27092026