Softball

BOLLATE – Il Quick Mill Bollate si conferma sul tetto d’Italia. Le lombarde oggi hanno conquistato lo scudetto 2026, il terzo consecutivo e il sedicesimo nella storia della società, superando l’Italposa Forlì 8-7 nella decisiva gara 5 delle Italian Softball Series. Una finale combattutissima, risolta soltanto domenica dopo continui ribaltamenti. Bollate aveva infatti vinto le prime due partite disputate a Forlì, ma sabato le romagnole erano riuscite a pareggiare la serie sul diamante bollatese, portandola alla quinta e ultima sfida.

Anche gara 5 ha regalato emozioni. Bollate – che era in casa – è partita fortissimo, portandosi prima sull’1-0 con Uxua Modrego e quindi addirittura sul 6-0 al termine della seconda ripresa. Forlì, però, non si è arresa: nel terzo inning Logan Moreland ha firmato un fuoricampo da due punti, il suo diciannovesimo della stagione, nuovo record in campionato. La rimonta romagnola si è completata nella quarta ripresa, quando l’Italposa ha raggiunto il 6-6. Immediata la risposta delle padrone di casa: Slabà ha riportato avanti Bollate spingendo a casa Modrego, quindi Polini ha prodotto il punto dell’8-6.

Forlì ha accorciato ancora al sesto inning con Moreland per l’8-7 e ha anche riempito le basi, senza però riuscire a completare un’altra rimonta. Nell’ultimo attacco romagnolo la difesa bollatese non ha concesso nulla: tre eliminazioni hanno chiuso definitivamente partita e serie, facendo partire la festa per il nuovo tricolore. A consegnare il titolo è stata la vicepresidente Fibs Marina Centrone, mentre Uxua Modrego è stata nominata Mvp delle Italian Softball Series. Tra le grandi protagoniste anche Moreland, che ha concluso il campionato con il primato di 19 fuoricampo.

Per Bollate si tratta del secondo trofeo della stagione, dopo la Coppa Italia conquistata ancora contro Forlì. Le romagnole, dal canto loro, avevano avuto la meglio sulle lombarde nella Premier Cup. Il Quick Mill chiude così un’altra stagione da protagonista assoluto e porta ancora una volta lo scudetto nel Milanese: sedicesimo titolo italiano della storia di Bollate e terzo consecutivo.

(foto Laura Massarenti/Fibs)

27092026