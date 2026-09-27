Politica

MILANO – “Cancellazioni, ritardi, guasti, corse soppresse all’ultimo momento. Ormai Trenord ci ha abituati a ogni tipo di disservizio, ma quello che è successo nella notte tra il 22 e il 23 settembre alla stazione di Gallarate è davvero incredibile. La Regione dovrebbe immediatamente chiedere conto all’azienda che ha letteralmente abbandonato una trentina di passeggeri che dovevano recarsi a Malpensa e sono invece stati obbligati a restare a terra, senza alcuna assistenza o comunicazione, mentre l’ultimo convoglio partiva regolarmente, ma senza persone a bordo” così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dopo aver letto la testimonianza in prima persona di un passeggero che ha vissuto la disavventura.

“Se i fatti sono andati come raccontato, siamo di fronte a qualcosa che va ben oltre il semplice disservizio – sottolinea Astuti -. Non si possono lasciare trenta persone a mezzanotte, in una stazione chiusa, senza un collegamento e senza assistenza. Regione Lombardia deve chiedere immediatamente conto a Trenord di quanto accaduto e chiarire quali procedure siano state attivate e perché non sia stata garantita assistenza ai passeggeri”.

“È passata meno di una settimana da quando abbiamo denunciato i disagi e le cancellazioni che hanno interessato le linee del Varesotto e oggi ci troviamo di fronte a un fatto ancora più inaudito – prosegue il dem – e ancor più inaudito è che mentre aumentano i disservizi, aumentino anche le tariffe”.

“Il prossimo mese discuteremo in Consiglio regionale il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti – ricorda Astuti – e come gruppo Pd torneremo a chiedere che qualità, affidabilità e assistenza ai passeggeri siano obiettivi concreti e non semplici dichiarazioni. Perché non è accettabile chiedere ai cittadini di pagare di più per un servizio nel quale, in casi come questo, viene meno persino l’assistenza di base”.

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