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MILANO – Come avranno notato i più attenti, o come avranno saputo i più informati, da qualche giorno non sono operativa su ilSaronno perché ho avuto un problema di salute. Come siamo arrivati fin qui è un’altra storia. Oggi, però, voglio usare questo spazio per dire grazie.

Grazie all’ospedale Luigi Sacco di Milano, dal pronto soccorso al reparto di Chirurgia. Ai medici che hanno affrontato una situazione complessa, a chi mi ha operata, a chi ha seguito giorno dopo giorno la mia terapia e agli specialisti intervenuti quando serviva. Ricordo tutti i volti e non li dimenticherò. Non faccio nomi perché non voglio dimenticare nessuno e, va detto, i cartellini sono davvero piccoli quando sei senza occhiali e sofferente.

Grazie a chi mi ha accolta, accompagnata agli esami, a chi ha fatto la Tac, all’infettivologo, a chi si è occupato degli accessi venosi, a chi ha controllato valori, terapie e farmaci.

E poi ci sono infermieri e operatori sociosanitari che si sono presi cura di me. Nel senso più semplice e vero del termine.

Perché ci sono le flebo, i farmaci, le medicazioni e i parametri. Ma ci sono anche le domande. Tantissime. E serve qualcuno che trovi il tempo di rispondere. Una volta, due, magari tre.

Ci sono consigli, barbatrucchi e una battuta al momento giusto. Una parola quando sei stanca, spaventata o semplicemente non ne puoi più. E qualche sano “Dai su, Sara! Muchela”, che in certi momenti è stato prezioso almeno quanto un “Andrà tutto bene”.

Accanto a tanta professionalità ho visto anche stanchezza, difficoltà e cose che potrebbero funzionare meglio, per i pazienti e per il personale. Anche per questo mi ha colpito vedere persone giovani e altre con tanta esperienza, arrivate da vicino e da lontano, lavorare insieme con attenzione e umanità dentro una macchina enorme e complicatissima. Con attenzione per il malato, ma anche per chi gli sta accanto.

E qui arriva un altro enorme grazie.

A chi si è preoccupato per me. A chi mi ha chiamata anche senza ricevere risposta. A chi mi ha scritto e a chi ha chiesto notizie senza tempestarmi di messaggi perché sapeva che non riuscivo nemmeno a guardare lo schermo. A chi ha organizzato catene di telefonate e aggiornamenti.

Alla redazione di ilSaronno devo uno dei grazie più grandi. Ai giornalisti, ai collaboratori, alle fonti, agli informatori e a tutte le persone che, appena hanno saputo che non ero disponibile, hanno messo tempo ed energie a disposizione perché tutto continuasse a funzionare. E ha funzionato.

Un altro tassello di questa guarigione va a chi ha condiviso con me la stanza e quei giorni da paziente: ore difficili e intense per entrambe, in cui abbiamo trovato comunque il modo di sostenerci e sorridere.

L’ultimo grazie, ma ovviamente non per importanza ma vicinanza, è per la mia famiglia, non solo i miei genitori e mia sorella, ma tutte le persone che mi vogliono bene e mi stanno vicino. Per chi mi ha vista piangere dal male. Per chi ha risposto alle mie infinite telefonate. E uno speciale per chi, quando avrei voluto fare di testa mia – come spesso accade – ha saputo dirmi senza possibilità di replica: “Sara, no. Adesso facciamo così”. E non ha mai finito le parole per sostenermi.

Per chi ha fatto chilometri. Per chi ha portato fiori, sorrisi e saluti. Per chi è andato a recuperarmi i calzini azzurri perché sapeva quanto mi avrebbero “fatto bene”. Per chi ha rinunciato alle vacanze anche se io continuavo a dire di partire.

Per chi ha parlato quando io non riuscivo a farlo. Per chi ha aspettato. Per chi si è preoccupato senza farmelo pesare. Per chi è venuto a casa mia con consigli e soluzioni. Per chi, nei momenti peggiori, mi ha ricordato che bisognava resistere ancora un po’.

Sono tornata a casa grazie alla medicina, alle competenze, alle terapie e alla professionalità di tante persone. Ma anche grazie a una quantità enorme di piccoli gesti che, quando sei fragile, diventano giganteschi.

Grazie davvero.

Sara Giudici