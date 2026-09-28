Basket

SARONNO – Domenica è iniziata subito con un derby la stagione 2026-2027 della Divisione regionale 1 di basket. E il primo sorriso è stato quello del Cistellum Cislago, che nella giornata inaugurale del girone D ha superato in trasferta la Robur Basket Saronno con il punteggio di 81-71. Una partenza dunque decisamente positiva per la formazione cislaghese, capace di imporsi con dieci punti di margine in una sfida particolarmente sentita per la vicinanza geografica fra le due società.

La partita è rimasta sostanzialmente sempre sotto il controllo degli ospiti. Cislago è riuscita infatti a costruire nel corso dell’incontro vantaggi arrivati anche attorno ai 20 punti, prima del definitivo 81-71. Una prestazione incoraggiante soprattutto considerando che si trattava dell’esordio stagionale. Dal Cistellum non hanno nascosto che ci siano ancora diversi meccanismi da perfezionare e hanno sottolineato qualche pausa nel corso della gara, ritenuta comunque comprensibile alla prima uscita ufficiale del nuovo campionato.

Positivo anche il colpo d’occhio sugli spalti, con una ottima affluenza di pubblico per un derby che ha subito acceso l’interesse sulla nuova stagione della DR1. Per il Cistellum Cislago sono dunque arrivati i primi due punti e una vittoria esterna di prestigio; per la neo-promossa Robur Basket Saronno l’esordio si è invece chiuso con una sconfitta, ma con un’intera stagione davanti per rifarsi.

(foto Cistellum)

28092026