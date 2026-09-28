Calcio

SARONNO – Una domenica intensa per il calcio locale, dalla Serie D sino alla Seconda categoria. Il bilancio ha regalato soddisfazioni a diverse formazioni del territorio, a cominciare da Caronnese, Rovellasca e Amor Sportiva, mentre è proseguito il momento difficile della Varesina e il Fbc Saronno ha conquistato il primo punto del proprio campionato con il rocambolesco 3-3 di Baranzate.

Serie D – Ancora una giornata amara per la Varesina, sconfitta 4-2 sul campo della Casatese Merate. Le Fenici hanno saputo reagire due volte, prima con Banfi e quindi con il rigore di Maspero, raggiungendo il 2-2, ma nel finale i padroni di casa hanno preso il largo con Corno e Mungari. La Varesina resta così a quota 4.

Grande impresa invece della Solbiatese, che all’esordio di Andrea Aletti in panchina ha espugnato lo Speroni battendo 1-0 la Pro Patria grazie a Scapinello. Poker della Castellanzese, 4-0 al Crema, mentre il Varese ha pareggiato 1-1 con il Lentigione. In testa continua la marcia perfetta della Pistoiese, cinque vittorie in altrettante giornate.

Eccellenza – La copertina locale spetta alla Caronnese, che ha superato 3-0 la Besnatese. Dopo un primo tempo senza reti, l’ingresso di Federico Corno ha cambiato la partita: rigore trasformato al 15′ della ripresa, raddoppio al 24′ e assist per il definitivo 3-0 di Pliscovaz. I rossoblù salgono a 7 punti, a due lunghezze dalla capolista Rhodense.

Primo punto invece per il Fbc Saronno, protagonista del 3-3 sul campo della Baranzatese. I biancocelesti, sotto 1-0, avevano ribaltato la gara con Cocuzza e Vassallo; nella ripresa la Baranzatese si è riportata avanti 3-2, prima del rigore trasformato allo scadere ancora da Vassallo. Resta difficile la situazione di classifica del Saronno, con un punto dopo tre giornate.

Prima sconfitta stagionale per l’Ardor Lazzate, battuta 2-0 a Legnano dalla doppietta di Guri: i gialloblù rimangono a quota 2.

Promozione – Nel girone B è terminato senza reti uno degli incontri più interessanti della giornata, SC United-Universal Solaro 0-0. Lo United resta comunque nelle zone altissime con 7 punti, alle spalle dell’Accademia Bustese, unica squadra a punteggio pieno.

Colpo esterno della Rovellasca, che ha vinto 1-0 sul campo del Ceriano Laghetto grazie alla rete di Niesi al 10′ del primo tempo. I comaschi salgono così a quota 5, mentre il Ceriano resta fermo a un punto.

Prima categoria – Domenica senza vittorie per le formazioni locali impegnate nei gironi B e H. Il Lomazzo ha perso 2-1 in casa contro la Leo; nel girone H la Cistellum è stata superata 1-0 sul campo della Cedratese, mentre il Tradate ha ceduto 3-2 all’Union Valleolona.

Seconda categoria – Qui la soddisfazione maggiore è arrivata dall’Amor Sportiva, protagonista di un netto successo esterno: 3-0 sul Calcio Olgiate con le reti di Benedetti, Benincasa e Gariboldi.

Pareggio senza gol per l’Equipe Garibaldi, 0-0 contro il Lonate Ceppino, mentre la Pro Juventute di Uboldo ha mostrato carattere a Mozzate. Sotto due volte contro l’Azzurra, gli uboldesi hanno risposto prima con Montoli e quindi, nella ripresa, con Colombo per il definitivo 2-2. Spettacolare 3-3 tra Gerenzanese e Bulgaro. Nel girone R successo 2-1 del Cgds Misinto sul Vedano e sconfitta casalinga 2-1 della Cogliatese contro il Rondò Dinamo. Nell’anticipo del girone K il Dal Pozzo aveva perso 3-0 con l’Accademia Inveruno.

Serie D, girone D – Risultati

Casatese Merate-Varesina 4-2; Castellanzese-Crema 4-0; Cittadella Modena-Correggese 0-1; Pistoiese-Sant’Angelo 3-0; Pavia-Arconatese 1-1; Pro Patria-Solbiatese 0-1; Pro Sesto-Oltrepò 6-1; Varese-Lentigione 1-1; Tropical Coriano-Pontedera rinviata al 14 ottobre.

Classifica: Pistoiese 15, Pro Sesto e Pro Patria 12, Casatese Merate e Lentigione 10, Castellanzese 9, Sant’Angelo 8, Cittadella Modena e Correggese 7, Varese 6, Solbiatese 5, Pavia, Tropical Coriano e Varesina 4, Oltrepò 3, Arconatese 2, Crema 1, Pontedera 0.

Eccellenza, girone A – Risultati

Assago-Rhodense 0-2; Aurora Cantalupo-Sedriano 1-1; Baranzatese-Fbc Saronno 3-3; Barona-Vergiatese 2-2; Caronnese-Besnatese 3-0; Legnano-Ardor Lazzate 2-0; Tribiano-Academy Calvairate 0-1; Magenta-Lentatese 1-1.

Classifica: Rhodense 9, Caronnese e Legnano 7, Lentatese, Vergiatese e Sedriano 5, Aurora Cantalupo, Barona, Baranzatese, Magenta e Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano, Besnatese e Fbc Saronno 1, Assago 0.

Promozione, girone B – Risultati

Accademia BMV-Sestese 2-1; Base 96-Marnate Gorla 2-0; Ceriano Laghetto-Rovellasca 0-1; Gallarate-Accademia Inveruno 0-0; Meda-Castanese 4-0; Morazzone-Accademia Bustese 1-2; SC United-Universal Solaro 0-0; Luino-Gavirate 2-1.

Classifica: Accademia Bustese 9, SC United 7, Meda 6, Rovellasca 5, Sestese, Accademia Inveruno e Accademia BMV 4, Gavirate 4, Gallarate, Marnate Gorla, Base 96, Morazzone e Castanese 3, Universal Solaro 2, Luino e Ceriano Laghetto 1.

Prima categoria – Risultati locali

Girone B: Lomazzo-Leo 1-2.

Girone H: Cedratese-Cistellum 1-0; Tradate-Union Valleolona 2-3.

Seconda categoria – Risultati locali

Girone K: Dal Pozzo-Accademia Inveruno 0-3.

Girone R: Cgds Misinto-Vedano 2-1; Cogliatese-Rondò Dinamo 1-2.

Girone V: Equipe Garibaldi-Lonate Ceppino 0-0; Calcio Olgiate-Amor Sportiva 0-3 (Benedetti, Benincasa, Gariboldi); Azzurra Mozzate-Pro Juventute 2-2 (pt 23′ Finoli, 25′ Montoli, 44′ Finoli; st 28′ Colombo).

Girone G: Gerenzanese-Bulgaro 3-3.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco a Baranzate)

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