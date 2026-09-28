FROSOLONE – Una chiesa gremita e tante persone arrivate anche da lontano per l’ultimo saluto a Domenico Antonio Di Saverio, per tutti Tony, il 56enne morto in seguito al grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Caronno Pertusella. Il rito si è svolto nella chiesa di San Pietro a Frosolone, in Molise, paese al quale Di Saverio era profondamente legato e del quale era originaria la madre, scomparsa appena un anno fa. Prima di trasferirsi in Lombardia nel 2015, il 56enne aveva vissuto per molti anni proprio nel comune molisano, dove aveva anche gestito un’autofficina.

Alle esequie hanno partecipato numerosi parenti residenti nella frazione di Pedengone e nel vicino comune di Molise, la sorella Maria, che vive a Roma ed era rientrata dalla Lombardia dopo i difficili giorni seguiti all’incidente, e molti amici e conoscenti. A Frosolone sono giunti per l’occasione anche molisani che vivono in altre parti d’Italia e all’estero.

La tragedia si era consumata a Caronno Pertusella. Di Saverio era in sella alla propria motocicletta quando si era verificato lo scontro con un’automobile. La dinamica e le responsabilità dell’accaduto sono oggetto degli accertamenti delle forze dell’ordine. Le condizioni del motociclista erano apparse immediatamente gravissime: soccorso ancora in vita, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il 56enne era deceduto nel corso della mattinata per le gravi lesioni riportate.

La vicenda aveva suscitato profondo cordoglio anche a Cogliate, dove Tony lavorava e dove era molto conosciuto, e ad Origgio dove era residente. Proprio a Cogliate si era già svolto un rito funebre, che aveva consentito ad amici, conoscenti e colleghi di salutarlo. La salma è stata successivamente trasferita a Roma, dove si era tenuto un altro rito funebre nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e infine a Frosolone. Dopo le esequie nella chiesa di San Pietro, Domenico Antonio Di Saverio è stato tumulato nel cimitero del paese molisano, dove riposerà.