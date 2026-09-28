Saronnese

UBOLDO – Un’assemblea pubblica per conoscere il progetto, approfondirne gli effetti e permettere ai cittadini di confrontarsi direttamente con amministratori, esperti e proponenti. È la richiesta avanzata da Eco 90 dopo il via libera del Comune alla trasformazione dell’area ex Lazzaroni, che apre la strada alla possibile realizzazione di un data center.

L’associazione di iniziativa ambientale interviene sulla decisione assunta a fine luglio dall’Amministrazione comunale e pone una serie di interrogativi legati soprattutto all’impatto che la struttura potrebbe avere sul territorio.

“Quanto sarà il fabbisogno energetico e quanto l’inquinamento causato dai generatori a gasolio? Quanto il consumo di acqua? Quale il costo per il territorio e la salute dei cittadini? Quale l’impatto acustico e l’innalzamento della temperatura nelle aree limitrofe?”, sono le domande sollevate da Eco 90.

Secondo l’associazione, si tratta di aspetti che devono essere approfonditi e condivisi con la comunità prima che il percorso proceda ulteriormente. Eco 90 sottolinea inoltre come la trasformazione dell’area sia stata approvata, a suo giudizio, “in tempi brevissimi”, nonostante la rilevanza dell’intervento.

Da qui la richiesta rivolta all’Amministrazione comunale di convocare al più presto un’assemblea pubblica dedicata al progetto.

L’obiettivo, spiegano dall’associazione, è creare un momento di confronto tra esperti, cittadini, amministratori e proponenti, nel quale illustrare nel dettaglio il data center previsto nell’area ex Lazzaroni e approfondirne le possibili conseguenze.

“Confidiamo nell’accoglimento della nostra richiesta e invitiamo tutti a partecipare e vigilare su quanto accade nei nostri territori”, conclude Eco 90 nel comunicato firmato da Martina Mario.

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