Calcio

SARONNO – Un momento semplice e carico di significato per ricordare Alessio Colletti. Domenica mattina, al centro sportivo Matteotti, il Fbc Saronno tramite il presidente Giorgio Losa ed i suoi collaboratori ha voluto rendere omaggio al quindicenne saronnese scomparso tragicamente la scorsa estate.

Ad Elena, la mamma di Alessio, è stata consegnata la maglia del Fbc Saronno con il numero 13, quello che il ragazzo avrebbe dovuto indossare, insieme a un mazzo di fiori. Alessio, infatti, avrebbe dovuto iniziare proprio in questa stagione un nuovo percorso calcistico con i colori biancocelesti. Un futuro purtroppo interrotto prima ancora che potesse cominciare e che la società ha voluto simbolicamente ricordare attraverso quella maglia. «Alessio avrebbe dovuto vestire la maglia dell’Fbc Saronno e iniziare con noi un nuovo percorso – ha ricordato il club – Oggi, quella maglia e quel numero rappresentano il ricordo di un giocatore che avrebbe dovuto essere parte della nostra famiglia».

La breve cerimonia di domenica mattina si è così aggiunta ai numerosi momenti con i quali il mondo sportivo e la comunità saronnese hanno voluto mantenere vivo in questi mesi il ricordo del ragazzo.

La tragedia di Spotorno – Alessio Colletti, 15 anni, era morto la sera del 16 luglio mentre si trovava in vacanza a Spotorno, in provincia di Savona. Il ragazzo era rimasto folgorato mentre giocava al “Calciometro” del luna park. Soccorso in condizioni gravissime e trasportato all’ospedale di Savona, non ce l’aveva fatta. Sull’accaduto sono tuttora in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Savona.

28092026