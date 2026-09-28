Politica

GERENZANO – Un consiglio comunale all’insegna del confronto quello che ha visto il consigliere comunale Lisa Molteni, Futuro Nazionale, intervenire su alcuni dei temi maggiormente legati alla quotidianità e alla sicurezza dei cittadini di Gerenzano. Un metodo rivendicato da Molteni: esercitare pienamente il ruolo di opposizione, senza rinunciare alla possibilità di costruire convergenze quando queste possono tradursi in risultati utili per il territorio.

Approvata la mozione contro l’abbandono di rifiuti

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Molteni sul contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti, la tutela del decoro urbano e la salvaguardia del territorio. Il provvedimento punta a rafforzare l’azione attraverso controlli, utilizzo efficace degli strumenti disponibili, comprese le fototrappole, prevenzione ed educazione ambientale. Nel corso della discussione consiliare è stata valutata anche la struttura della mozione e il confronto tra le diverse componenti ha consentito di arrivare a un testo condiviso, mantenendo gli obiettivi sostanziali dell’iniziativa.

«Sono soddisfatta non soltanto per l’approvazione della mozione, ma soprattutto per il metodo con cui siamo arrivati al risultato – commenta Molteni –. Maggioranza e opposizione hanno ruoli differenti e devono esercitarli fino in fondo. Ma quando esistono le condizioni per costruire una soluzione utile al territorio, credo sia responsabilità della politica saperlo fare».

«Essere opposizione non significa scegliere la contrapposizione come fine. Significa controllare, approfondire, segnalare ciò che non funziona e soprattutto formulare proposte. Quando una proposta riesce a diventare un impegno condiviso dal Consiglio comunale, il risultato appartiene prima di tutto a Gerenzano».

Con l’approvazione della mozione si apre ora una seconda fase: «Proseguiremo con lo stesso metodo, attraverso collaborazione, attenzione e verifica dell’andamento delle misure che verranno adottate, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo. Dal problema siamo arrivati a un atto amministrativo e dall’atto a una decisione del Consiglio. Adesso l’obiettivo comune è dare concretezza a quel percorso».

Area di Fratelli Ghirimoldi: «Abbiamo aperto una possibilità»

Soddisfazione anche per l’esito dell’interrogazione relativa all’area boschiva e incolta adiacente al parco giochi di via Fratelli Ghirimoldi, sulla quale Molteni aveva chiesto chiarimenti rispetto alla manutenzione, alla pulizia e alla possibilità di migliorare sicurezza e fruibilità dello spazio.

Dal confronto in Consiglio è emerso che una bonifica complessiva dell’area non era prevista nella programmazione dell’Amministrazione per il mandato in corso. Allo stesso tempo, Molteni ha registrato positivamente la disponibilità dell’assessore competente ad approfondire la questione e a effettuare una valutazione anche sotto il profilo economico, per comprendere quali interventi possano essere concretamente sostenibili.

«Considero positiva l’apertura che abbiamo registrato in aula. Un’interrogazione serve anche a questo: portare una questione all’attenzione dell’Amministrazione, approfondirla e verificare se esistano margini per intervenire anche quando un determinato intervento non era originariamente previsto».

«Siamo consapevoli che ogni scelta amministrativa deve fare i conti con costi, risorse e priorità. Proprio per questo credo sia utile approfondire quali interventi possano essere realizzati per garantire quantomeno maggiore ordine, sicurezza e fruibilità dell’area».

Per Molteni la questione resta quindi aperta in termini costruttivi. «Abbiamo aperto una possibilità e continueremo a lavorarci. Se dal confronto tecnico ed economico emergeranno soluzioni sostenibili, credo sia interesse di tutti collaborare per provare a realizzarle».

Sicurezza: «Non serve una nuova delega. Rafforziamo gli strumenti abbiamo già»

Nel corso della seduta Molteni è intervenuta anche sull’interrogazione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza, riconoscendo la piena legittimità e l’importanza della questione sollevata, ma esprimendo una posizione differente rispetto all’ipotesi di individuare una specifica delega assessorile.

«Parto da un principio molto semplice: la sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto dei cittadini. Proprio per questo credo che il confronto debba concentrarsi sugli strumenti concretamente in grado di aumentarla. Un assessorato è uno strumento organizzativo, non è di per sé la soluzione del problema».

Nel suo intervento Molteni ha richiamato la necessità di concentrare l’attenzione sul presidio effettivo del territorio: consistenza e organizzazione della Polizia Locale, controlli, videosorveglianza, mappatura delle aree maggiormente critiche e coordinamento con Carabinieri, Prefettura e le altre istituzioni competenti. Particolare attenzione è stata dedicata al Controllo del Vicinato, strumento già presente a Gerenzano e che, secondo Molteni, merita di essere ulteriormente valorizzato come forma di collaborazione tra cittadini, Amministrazione e Polizia Locale.

«Prima di creare nuove caselle nell’organigramma comunale, partirei da ciò che abbiamo già e cercherei di farlo funzionare ancora meglio. Il Controllo del Vicinato è uno degli strumenti che possiamo valorizzare, inserendolo naturalmente all’interno di una strategia più ampia di prevenzione e presidio del territorio».

La posizione, precisa Molteni, non intende ridimensionare il problema posto dall’interrogazione, ma spostare il confronto dalle deleghe alle misure operative.

«Il cittadino che si sente insicuro non si domanda quale assessore abbia la delega. Vuole sapere se trova controlli sul territorio, se la videosorveglianza funziona e se esiste un presidio efficace. La sicurezza non si costruisce con il nome di una delega, ma con uomini, mezzi, organizzazione e programmazione».

Molteni ha inoltre ricordato come ordine e sicurezza pubblica coinvolgano competenze statali, mentre i Comuni e la Polizia Locale esercitano un ruolo essenziale sul fronte della sicurezza urbana, della prossimità e della prevenzione. Nel suo intervento ha quindi richiamato la necessità di mettere gli enti locali nelle condizioni di disporre di personale e strumenti adeguati.

«La strada, a mio avviso, è quella di rafforzare la collaborazione tra Comune, Polizia Locale, cittadini, Forze dell’Ordine e istituzioni competenti, lavorando sulla prevenzione e partendo da dati e criticità reali del territorio».

Rizzo: «È il metodo con cui Futuro Nazionale vuole lavorare a Gerenzano»

Soddisfazione viene espressa anche da Massimiliano Rizzo, referente di Futuro Nazionale Gerenzano: «Questa seduta del Consiglio comunale restituisce bene il metodo con cui vogliamo costruire la presenza di Futuro Nazionale sul territorio: ascolto, preparazione, presenza nelle istituzioni e capacità di trasformare le segnalazioni in proposte concrete».

«La mozione approvata rappresenta un risultato. Sull’area di via Fratelli Ghirimoldi abbiamo registrato un’apertura che merita ora di essere approfondita. Sul tema della sicurezza abbiamo espresso una posizione precisa, indicando anche strumenti già esistenti sui quali riteniamo utile lavorare».

«Per noi opposizione non significa contrapposizione permanente. Significa avere la capacità di essere rigorosi quando occorre controllare l’Amministrazione e altrettanto seri quando esistono le condizioni per collaborare. La credibilità di una forza politica sul territorio si costruisce anche sulla capacità di portare problemi reali dentro le istituzioni e contribuire a trovare soluzioni praticabili».

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