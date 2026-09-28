Cronaca

SARONNO – Oltre 20 mila giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 articoli tessili sono finiti sotto sequestro nell’ambito di una serie di controlli della Guardia di finanza tra Saronno e Busto Arsizio. Le verifiche, condotte dai militari del Gruppo di Busto Arsizio e della Compagnia di Saronno, rientrano nelle attività provinciali di contrasto alla commercializzazione di prodotti non conformi e di tutela dei consumatori.

La parte più consistente dei sequestri è avvenuta in due esercizi commerciali di Busto Arsizio, gestiti da cittadini cinesi. Nel corso delle ispezioni i finanzieri hanno individuato migliaia di giocattoli destinati ai bambini e oltre 300 apparecchi elettrici che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, non rispettavano i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. In particolare, alcuni prodotti erano privi della marcatura CE, mentre su altri il marchio presente è risultato non conforme e quindi potenzialmente in grado di trarre in inganno gli acquirenti sulle effettive caratteristiche della merce.

I controlli hanno riguardato anche un’attività commerciale di Saronno, gestita da cittadini italiani. Qui i militari hanno sequestrato circa 300 prodotti tessili sui quali mancavano le informazioni minime obbligatorie relative alle caratteristiche degli articoli.

Complessivamente, il valore della merce sequestrata fra Saronno e Busto Arsizio è stato quantificato in oltre 30 mila euro. I titolari dei tre esercizi sono stati segnalati alla Camera di commercio e le sanzioni amministrative contestate ammontano complessivamente a circa 10 mila euro. Per i due esercenti di Busto Arsizio è inoltre scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di frode in commercio, in relazione alla vendita di prodotti ritenuti di qualità differente rispetto a quella dichiarata.

(foto archivio)

28092026