Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 27 settembre, ci sono il messaggio di ringraziamento di Sara Giudici dopo il periodo trascorso in ospedale, una notte movimentata nella zona della stazione di Saronno e la tredicesima edizione della Strasaronno, che ha visto la partecipazione di 2.650 persone.

Dopo alcuni giorni di assenza da ilSaronno, Sara Giudici ha raccontato il periodo difficile vissuto a causa di un problema di salute e ha voluto ringraziare medici, infermieri e operatori sociosanitari dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, oltre alla famiglia, agli amici, alla redazione e a tutte le persone che le sono state vicine. «Sono tornata a casa grazie alla medicina, alle competenze, alle terapie e alla professionalità di tante persone», ha scritto, ricordando anche il valore dei piccoli gesti ricevuti durante la degenza.

Notte movimentata invece nella zona della stazione ferroviaria centrale di Saronno. Attorno alle 22.30 alcune persone sono state coinvolte in una lite in piazza Cadorna, arrivata anche alle vie di fatto. Poco dopo è stato richiesto l’intervento dei soccorritori per un uomo di 57 anni, trovato a terra nei pressi dell’area ferroviaria e rimasto contuso. La dinamica dell’accaduto e l’eventuale collegamento tra la lite e il ferimento sono ancora da chiarire.

Grande partecipazione, infine, alla tredicesima edizione della Strasaronno. La manifestazione ha richiamato 2.650 partecipanti tra la 10 chilometri cronometrata non competitiva e la 5 chilometri della Family Run. La giornata si è trasformata in una vera festa dello sport, con una forte presenza anche delle scuole e dei gruppi cittadini.

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