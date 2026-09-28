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SARONNO – Meteo, lunedì 28 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata di bel tempo in Lombardia, con sole splendente per l’intera giornata e nessuna pioggia prevista. Le temperature saranno comprese tra 14 e 25 gradi, con valori massimi in lieve aumento.

Il clima resterà stabile e asciutto, accompagnato da venti deboli. Al mattino proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo e non si segnalano particolari fenomeni sul territorio regionale.

Anche nelle diverse zone della Lombardia prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Le condizioni saranno favorevoli sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali e sulle Alpi Retiche. Bel tempo anche sulle Orobie, dove soltanto in serata potrebbe comparire qualche addensamento. L’alta pressione continuerà quindi a garantire stabilità, con lo zero termico intorno ai 4000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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