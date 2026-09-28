Solaro

CERIANO LAGHETTO / SOLARO – Il gruppo provinciale “Brianza Rete Comune” ha depositato un’interrogazione al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza per fare luce sulle persistenti e preoccupanti emissioni odorigene moleste che da giorni stanno colpendo l’area circostante la zona industriale di Villaggio Brollo, al confine tra i comuni di Ceriano Laghetto e Solaro.

I miasmi, riconducibili a bitume e plastica bruciata, provengono dall’area industriale di via Milano ma si stanno propagando con intensità in tutta la zona circostante. Il fenomeno ha già generato forti disagi alla cittadinanza, provocando bruciore a occhi e gola, cefalee e conati di vomito tra i residenti. Numerose segnalazioni sono infatti pervenute non solo da Ceriano Laghetto e Solaro, ma anche dai vicini comuni di Limbiate, Cesano Maderno e Cogliate.

“Le Amministrazioni Comunali di Ceriano Laghetto e Solaro si sono prontamente attivate sul territorio, con un confronto costante con i cittadini, avviando un sistema puntuale di raccolta delle segnalazioni, effettuando sopralluoghi e interfacciandosi immediatamente con Arpa per l’attivazione di rilevazioni mirate” ricorda il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo. Tuttavia, per il capogruppo del centrosinistra “è fondamentale che anche l’ente provinciale faccia la sua parte”.

“Siamo davanti a una situazione che richiede il massimo livello di coordinamento istituzionale,” dichiara Di Paolo. “È indispensabile lavorare a fianco dei Comuni per garantire il rispetto dei requisiti ambientali e, soprattutto, per tutelare il diritto alla salute delle persone. Abbiamo chiesto che la Provincia si attivi immediatamente, per quanto di sua competenza, per supportare le azioni in corso e fare totale chiarezza sulla provenienza di questi odori molesti.”

Attraverso l’interrogazione, il gruppo “Brianza Rete Comune” chiede alla Provincia di specificare quali azioni siano in atto per risalire con certezza alle fonti delle emissioni, verificando la conformità delle attività produttive rispetto alle autorizzazioni rilasciate.

“Vogliamo sapere quali siano le risultanze delle attività espletate fino a questo momento e se si ritenga necessario attivare procedimenti per il ripristino delle condizioni di conformità” specifica Di Paolo. “Proponiamo di valutare insieme ad ARPA l’installazione di una postazione fissa di rilevamento nell’area di Villaggio Brollo. Monitorare la qualità dell’aria in modo continuo può essere un modo efficace per scongiurare qualsiasi rischio per la salute pubblica e dare risposte concrete ai cittadini giustamente preoccupati” conclude il capogruppo provinciale.

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